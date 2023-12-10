حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة النصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة النصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

غسل أموال من مزاولة نشاط إجرامي

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تمكنت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

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وكشفت التحريات ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ 20 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

