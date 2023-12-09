زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم جوتيريش بسبب استخدام المادة 99

زعم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، هو معاداة للسامية.

وقف إطلاق نار إنساني في غزة

وادعى لابيد إن معاداة السامية هي "التفسير المنطقي" الوحيد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالدفع من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.



وزعم لابيد في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، "عندما تدافع إسرائيل عن نفسها بعدما قُتل أطفالنا على يد حماس وأُخذ شعبنا رهينة، قرر مجلس الأمن الدولي فجأة تفعيل المادة 99 لمساعدة حماس – علي حد وصفه -.



وأضاف "كيف نعلم أنها معادية للسامية؟ لأنه لا يوجد تفسير منطقي آخر".



واستشهد لابيد بعدد آخر من الصراعات الدموية بما في ذلك في السودان وسوريا، وفيها لم يستخدم جوتيريش أو أي من أسلافه سلطة المادة 99 لفرض مناقشة في مجلس الأمن.



واستخدم جوتيريش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي لم يستخدم منذ عقود، لإجبار مجلس الأمن الدولي على مناقشة قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار.

و استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمس الجمعة، ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، لوقف إطلاق النار في غزة.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



من ناحية أخرى اعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17700 والجرحى إلى 48780 منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من ناحية اخرى خرج مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، اليوم السبت عن الخدمة كليًّا وفق ما أكد أحد الأطباء.





مستشفى العودة خرج عن الخدمة



وقال عدنان راضي رئيس قسم الولادة وأحد المحاصرين داخل مستشفى العودة، إن "الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر المشفى من جميع النواحي ولا تبعد سوى 50 مترًا عن الباب الرئيسي".

وأضاف أن "كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى تقوم القناصة الإسرائيلية المنتشرة على أسطح البنايات المجاورة للمشفى بتصفيته وقتله على الفور".

وأشار إلى أن المستشفى خرج منذ الأمس تمامًا عن الخدمة لاستحالة وصول الجرحى إليه أو خروج الإسعافات لانتشالهم من الشوارع وتقديم الخدمة العلاجية، فضلًا عن عدم توفر المستلزمات الطبية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمشفى.

وبين الطبيب أن "المستشفى يحتوي على أكثر من 200 شخص ما بين كوادر طبية وجرحى بحالات خطرة فضلًا عن وجود جثث لقتلى لم نستطع دفنهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي لكل من يتحرك من أبواب المباني من قبل القناصة".



وأوضح أن "إدارة المستشفى قامت بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقوم بإجلاء الجرحى والكوادر الطبية من الحصار الإسرائيلي للمشفى، ولكن مع الأسف كان ردهم سلبيًّا بأنهم غير قادرين على عمل تنسيق مع الجانب الإسرائيلي".

