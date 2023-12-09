السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

دخول 129 ألف لتر سولار وشاحنتين محملتين بالغاز إلي قطاع غزة

دخول السولار وشاحنات
دخول السولار وشاحنات الغاز لغزة، فيتو

كشف قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، اليوم السبت،  عن دخول 129 ألف لتر من السولار وشاحنتين محملتين بالغاز الي قطاع غزة اليوم.

 

غاز المنازل في غزة

ولفتت القناة: إلى أن الجانب الفلسطيني في أمسّ الحاجة لغاز المنازل في ضوء انهيار كل البنية التحتية بسبب القصف الإسرائيلي.

 

استمرار دخول المساعدات إلي غزة

وأشارت إلي أن المساعدات ما زالت مستمرة حتى الآن في الدخول، وكذلك خروج الشاحنات التي أفرغت حمولتها ورجعت إلى الجانب المصري.

 

نقل مصابي غزة إلي مستشفيات مصرية

وتابعت: وصول عدد كبير من المصابين إلى الجانب المصري وتم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة، وهناك عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الفرنسي الذي تم تدشينه في ميناء العريش.

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إنشاء مستشفى ميداني جنوب غزة

وجاء في تقرير القناة: " أن الفريق الإيطالي الذي عبر إلى الجانب الفلسطيني أمس الأول يبحث تجهيزات إنشاء مستشفى ميداني في جنوب قطاع غزة لعلاج المصابين"، مشيرة إلى أن هذا سيكون المستشفى الميداني الثالث بعد الأردني والإماراتي في قطاع غزة.

مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

حماس: إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين إلا إذا توقف العدوان على غزة

 

في وقت سابق، ذكرت تقارير إخبارية  أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة.


واكدت مصادر لموقع إكسيوس أن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي لم يحدد كمية الوقود التي سيتم إدخالها إلى غزة، مشيرة إلى أن القرار نص على أن مجلس وزراء الحرب سيحدد كميات الوقود وفقا للاحتياجات في غزة.

 

استمرار إسرائيل في العدوان على غزة

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إن "الفيتو" الأمريكي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية متورطة وتريد استمرار هذا العدوان.

 

وشدد حمدان على "أن إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين في قطاع غزة إلا إذا توقف العدوان"، مؤكدا على استعداد "حماس" للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".
 

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