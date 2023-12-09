مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

مع استمرار الحرب الظالمة في غزة وتواصل القتال فيها نتابع معكم تقديم النصرة والعون لاخواننا في فلسطين من خلال الدعاء لهم بالنصر فمن المعروف أن نصرة المسلمين بعضهم بعضًا من الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ). وفي التحقيق التالي نقدم أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

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وقال نبينا صلى الله عليه وسلم؛ (مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى) …

أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

فوائد نصرة المسلمين

1- إن نصرة المسلمين سبب لتفريج الكربات كما ان نصرة المسلمين سبب لمعونة الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: (وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ).

2- نصرة المسلمين والمستضعفين من أحب الأعمال إلى الله تعالى: ولا يوفق لمثل هذا العمل إلا من وفقه الله تعالى.. قال رجل يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أَحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعُهم للناسِ، وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ، تَكشِفُ عنه كُربةً أو تقضِي عنه دَيْنًا، أو تَطرُدُ عنه جوعًا)..

3- إن نُصرة المستضعف والمظلوم واجب شرعي ولو كان مشركًا، فكيف إذا كان من المسلمين؟ يقول تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) وإن أقل ما يجب عليك أيها المسلم إخلاص الدعاء للمستضعفين والمظلومين بأن يفرِّج الله همَّهم، ويؤنِس وحْشتهم، وينصرهم على عدوِّهم.

أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

اللهم كن للمستضعفين والمظلومين والمعذبين في كل مكان، كن لهم ناصرًا ومؤيدًا وظهيرًا.

اللهم كن لأهلنا في غزة وفلسطين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وارفع درجتهم وأخلفهم في أهليهم، وارحم أطفالهم وشيوخهم ونسائهم، واكتبهم من الشهداء عندك، اللهم أزل عنهم العناء، واكشف عنهم الضر والبلاء، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء، اللهم ورد عنهم كيد الكائدين، وعدوان المعتدين يا رب العالمين.

اللهم إنا نستودعك أهلنا المستضعفين في فلسطين وفي الأقصى وفي كل مكان، اللهم أنج المستضعفين والأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ من المجازر والقنابل والمحارق اللهم احقن دماءهم، والطف بحالهم، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم وتقبل شهدائهم، واخذل أعدائهم، واحفظهم بحفظك من كل سوء ومكروه ولا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم.

اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك؛ فلا تكلنا إلى أحدٍ سواكَ، اللهم اكشفِ الكربَ عن إخوانِنَا المحاصرينَ في فلسطينَ، اللهم إنَّهم قدْ تكالبتْ عليهمُ الأممُ وأنتَ القويُّ العزيزُ، اللهم انتصر لهم على عدوِّكَ وعدوِّهم، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أحفظ المسجد الأقصى والمرابطين فيه، مسرى نبيك وحصنه بتحصينك وأكلاه برعايتك وعنايتك واجعله في حرزك وأمانك وضمانك يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إنا نسألك النصرة لأهل غزة عاجلًا وليس آجلًا، اللهم وأعنهم على تحمل الصعاب والمشاق وأرحم ضعفهم وقلة حيلتهم، وكن معهم وألهمهم القوة والثبات.

اللهمَّ إن أهل فلسطين مظلومون، فمن بطش اليهود ارحمهم فليس لهم من الدنيا إلا اللجوء لك فيا رب ارحمهم

اللهم إنا نسألك بأن تنصر عبادك الضعفاء من أهل غزة وفلسطين على الاحتلال الإسرائيلي، اللهم وأحفظهم من كل سوء ومكروه وثبت أقدامهم وسدد خطاهم.

يا رب المستضعفين ورافع البلاء عن عبادك المقدمين لكَ الشكوى، ارفع الغمامة عن أهل فلسطين وغزة، وأبعد عنهم هذه البلوى.

اللهمّ إنّ غزة وأهلها تستغيث بعونك وقوّتك ونصرك، نسألك أن تكون معهم ولهم في كل خطوة يستقونها، اصرف عنهم كل حزنٍ وهمّ وغمّ وانصرهم على أعدائهم يا الله. اللهمَّ يا قوي يا جبار اجعل جيوش العدوان بالنار واجعلهم من أرض فلسطين يلوذون بالفرار.

ربّي أسألك النّصر لأهلنا في غزة فلسطين الحبيبة، رمز الصمود والعزّة، جهادها نضال وقوّتها خير مثال، أوصيك بهم وأستودعك قلوبهم من الشرور وكيد الكائدين، عليك بهم يا الله.

اللهمَّ أفرح قلوب أهل غزة وفلسطين بالنصر على الأعداء، فأنت المفرّج على العباد همومهم وكربهم وكل بلاء. الدعاء الخامس اللهم لطفك بالجرحى والمكلومين من أهل غزة،

اللهم أنزل السكينة على قلوب أهل الشهداء في فلسطين، وقف معهم ردًّا شائكًا على مَن ظلمهم، أنتَ الوليّ وأنتَ النّصير، ارحم ضعف هذا الشعب وقلة حيلتهم.

اللهمَّ يا مغيث الصابرين، انصر أهل فلسطين وغزة على مصابهم وبلواهم، وأعنهم يا معين.

اللهم أغث إخواننا في قطاع غزة، اللهم وأنصرهم وأحفظهم من كل سوء، واجعل الدائرة على أعداء الإسلام وانتقم منهم أشد الانتقام.

أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

اللهم إنا نسألك يا كريم يا مجيب الدعوات بأن تنصرنا أهلنا في غزة وفلسطين، وبأن تثبت أقدامهم وتمنحهم القوة والعظيمة للانتصار على أعداء الإسلام.

اللهمَّ يا منزل الكتاب على نبيّك محمّد، وهازم الأحزاب اهزم اليهود، وانصر أهل فلسطين وغزة عليهم فهم على حق وأنت أهل الحق يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ أنت العفو فاعف عنّا، اللهمَّ يا رحمن ارحمنا، اللهم يا ناصر المستضعفين انصر أهلنا في فلسطين وغزة يا ذا الفضل والمنّة..

أسألك ربّي بعظيم سلطانك، أنتَ القادر على كل شيء، أنْ تثبّت المجاهدين في غزة وفلسطين وتسدّد ضربهم، تنصرهم على من عاداهم من اليهود وأعوانهم الظالمين، أنتَ السند والقوّة والمتين.

اللهم إنّا نسألك أن تفرّج عن إخواننا المحاصرين تحت القصف والحرب في غزة، اللهم آمن روعهم واصرف عنّهم الأذى والشّرور. اللهمّ إنّا نستودعك غزّة وأهلها، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احقن دماءهم والطف بأحوالهم، اللهم ردّ كيد عدوّهم يا قويّ يا متين.

اللهم يا ربّ الخير، نسألك يا ربّنا أن تحفظ أهلنا في غزة من القصف، اللهم ردّ كيد الظّالمين عنهم، وانصر أهلنا في غزّة على من ظلمهم، واجعل لهم الغلبة على تلك القوّات التي تعتدي عليهم.

اللهم قد ضاقت القلوب حُزنا على الأهل في فلسطين وغزة، اللهم قد سيطر العجز على قلوبنا، فكن لهم، اللهم لا حولَ لهم إلّاك على من ظلمهم، فقد خذلتهم الأمّة، وتخلّى عنهم الصّديق والقَرب، اكتب لهم النّصر يا رب.

اللهم يا ربّ إنّ لنا أهل وأحبّة، يشهدون لكَ بالوحدانيّة، اللهم كن لأهلنا في قطّاع غزة الصّامد، واجزهم الخير عن هذا الصّمود الطويل تحت الحرب والحرب، انصرهم على من عاداهم، وعلى من خذلهم يا ربّ العرش العظيم.

اللهم إنا نسألك في كل وقت، وفي كل حين بأن تنصر أحبابنا في غزة وبأن تنصرهم على أعدائهم وبأن تجعل كلمتهم هي العليا وكلمة أعدائهم هي السفلى. اللهمَّ انصر المسجد الأقصى الذي باركت من حوله، وأبعد عن أرضه من دنسها وملأها بالخراب.

ربّنا انصر أهلنا في غزّة واحمِهم من السوء حمي الوطيس، وارحم شهداهم واشفِ جرحاهم، أنتَ مَن تستجيب الدعوات وتردّ كيد الكائدين. اللهم يا ربّ العرش العظيم، نسألك أن تكُن لأهل غزّة ومَن فيها عونًا ونصرًا وقوّة، أنْ تُسدّد رميهم وتبارك سعيهم، تدبّ الرّعب في قلوب أعدائهم، كُن معهم ولهم يا ربّ.

اللهم انصرهم وخذ بأيديهم، اللهم إنّا نستودعك أهلنا في غزّة اللهم احفظهم بحفظك واحمهم بحمايتك، اللهم يا من لست بغافلٍ عمّا يعمل الظّالمون، اللهم انتقم منهم وردّ بأسهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك بعظيم فضلك وكرمك الواسع بأن تحفظ أهل غزة من كل سوء ومكروه، وبأن تنصرهم على أعداء الإسلام.

اللّهم احفظ غزة بعينك التي لا تنام، اللهم إنّا نستودعك رجالهم ونساءهم وأطفالهم وكهلتهم، فاجعلهم تحت كنفك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن تحفظ أهل غزة من كل سوء ومكروه، وبأن تنصرهم على أعدائهم وبأن تعزهم وتعز بهم الإسلام.

اللهم احفظ غزة وأهلها بِعينك الّتي لا تنام، اللهم أنزل عليهم رحمتك وعزّتك ونصرك، وأنزل على اليهود غضبك وسخطك وعاجل عقابك يا رحمن يا رحيم.

أسألك اللّهم أن تَحفظ غزَّة بِعينك التي لا تَنام، اللهم اربط على قلوبهم، وثبّت أقدامهم، وارفع راياتهم، وانصرهم على من يعاديهم يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا عظيم، يا قوي يا متين، اللهم يا كريم أسألك أن تحفظ الأهل في قطّاع غزّة، وأن تشدّ على أياديهم وقُلوبهم، لا تحمّلهم ما لا طاقة لهم به، واجعل الغلبة لهم على من ظلمهم يا رب. اللهم احفظ أهل غزة وأهل فلسطين والقدس واربط على قلوبهم وثبتهم يا رب العالمين اللهم عليك ببنى صهيون أنهم لا يعجزونك.

اللهم انصر إخوتنا من أهل غزة وفلسطين فهم مستضعفون يارب، اللهم إن لم تنصرهم فلا ناصر لهم، اللهمّ إنّهم عبيدك فانصرهم وادفع عنهم كلّ الشّرور، اللهمّ إنّهم مكسورون فاجبرهم، وجائعين فأطعمهم، وضعفاء فارحمهم، اللهم آمن روعهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم.

اللهم انصر إخواننا بغزة وفلسطين وانتقم من أعداء الإسلام وأجعل الدائرة عليهم وأرنا فيهم شر صنعك يا مجيب دعوات السائلين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين والإسلام والمسلمين وأذلّ الشرك والمشركين،

أسألك ربّي في هذا اليوم المُبارك أنْ تردّ كيد العدو الصهيوني في نحره، وتقف بالنّصر مع أهلنا في قطاع غزّة، نسألك الأمن والأمان لهم، أنْ تحفظهم من الحزن والآلام، أنتَ الحافظ وأنت الوكيل.

اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر أهل غزّة على من عاداهم، اللهم أنت حسبهم ووليّهم اللهم بنور وجهك نسألك أن ترفع عنهم الأذى.

اللهم أنت السّميع سامع السّر والنّجوى، وأنت البصير كاشف الضّرّ والبلوى، اللهم يا من أمورنا وحوائجنا عنده مقضيّة، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ثبّت أقدامهم.

اللّهم إنّا نسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دُعيت به أعطيت، وإذا سُئلت به أجبت، أن تنصر إخواننا في غزة وفلسطين، وتُثبّت أقدامهم وترحم ضعفهم وعجزهم وقلّة حيلتهم.

الْلَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَىَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)