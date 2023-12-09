طفلة مصرية تدعم فلسطين بصوتها: أرض الحرية مسروقة (فيديو)

بملامحها الطفولية البريئة وصوتها الملائكي الذي خطف العقول وانشرحت له القلوب، جذبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعهم إلى الإنصات لها والاستماع إليها بقلوبهم قبل آذانهم، فهي تردد كلمات مؤثرة عن فلسطين، في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

في إحدى المنازل المصرية وقفت الطفلة فرحة محمد شاكر، وهي مرتدية الزي الفلسطيني، تشدو بكلمات أنشودة "دمت يا أقصى لنا.. أرض الحرية مسروقة" بصوت قوي ومؤثر اخترق قلوب الجميع لهذه اللحظة التي أثرت فيهم.

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"الظروف اللي بيمر بيها إخواتنا صعبة جدا ناس بتستشهد ملهاش أي ذنب خاصة الأطفال والشيوخ والنساء دول إخواتنا ولازم نوصل صوتنا علشان ننقذهم".. بكلماتها الحانية عبرت “ الطالبة بالصف الثانى التمهيدى، عن حزنها الشديد لما يمر به قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته الآلاف من بينهم الكثير من الأطفال الذين يماثلونها في العمر وأصغر”.



قلق إسرائيلي من تلويح أمين الأمم المتحدة بتفعيل المادة 99

وأثار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قلق إسرائيل بتلويحه لأول مرة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.

ومن جانبها، قالت الخبيرة وأستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف الدكتورة نادية حلمى في تصريحات خاصة لفيتو، إن المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة تمنح للأمين العام للمنظمة صلاحية لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ثم أرسل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" خطابًا لمجلس الأمن الدولى بشأن غزة، متطرقًا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة ٩٩ من ميثاق المنظمة الدولية.

وأضافت: "جوتيريش أكد فى رسالته للأمم المتحدة، بأن الحرب في غزة ستؤدى إلى مفاقمة وتزايد حدة التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة

وأوضحت حلمي أن الهدف الأساسي من المادة ٩٩، هو التعامل مع الحالات التي يواجه فيها مجلس الأمن الدولى صعوبات فى التوصل إلى إتفاق بشأن مناقشة الصراعات، وذلك لأن لفت إنتباه المجلس إلى الحالات التي تشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين من شأنه أن يدفع أعضاء المجلس إلى التركيز على دورهم فى منع نشوب الصراعات، وتفعيل مجموعة من الأدوات المنصوص عليها فعليًا طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت: "وهذا ما قد يدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات جدية فعالة"، لافتة إلى أن"داج همرشولد" الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة فى ١٠ أبريل ١٩٥٣ إلى ١٨ سبتمبر ١٩٦١، قال إن المادة ٩٩، تعد أهم من أى مادة أخرى فى ميثاق الأمم المتحدة، لأنها حولت الأمين العام من مسؤول إدارى بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة.

وأضافت: هنا نجد أنه من النادر وغير المعهود دوليًا أن يتم اللجوء إلى المادة ٩٩، وكانت المرة الأولى التي أدى فيها استخدم المادة ٩٩ إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء، هى رسالة "داج همرشولد" الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في ١٣ يوليو عام ١٩٦٠، والتي طلب فيها عقد إجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى بشأن الصراع المحتدم فى دولة الكونغو. وأدى الإجتماع الذي عقد عقب رسالة "همرشولد" إلى تفويض مجلس الأمن الدولى فى اليوم التالي لعملية عسكرية تابعة للأمم المتحدة لمساعدة حكومة الكونغو.