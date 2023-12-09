الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل الضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته (فيديو)

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل الرائد إيال مئير بيركوفيتش، ضمن المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع.

الضابط أهدى تفجير منزل بغزة لابنته الصغيرة

⚡KARMA is a bitch



The Israeli soldier who took official approval from the competent authorities in the IDF to blow up an entire building in Gaza in order to give it as a "birthday gift" to his two-year-old daughter yesterday was killed by Hamas.

Allah is watching



#أبوعبيدة pic.twitter.com/H0eR92votL — SHAHWAIZ (@DrShahwaiz5) December 9, 2023



كان الرائد الإسرائيلي، إيال مئير بيركوفيتش 28 عامًا، مقاتلًا في الكتيبة 699 تشكيل حجي 551، وبث مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خانيونس، وعلق عليه قائلًا: «هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني».

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وأثار تصرف الضابط الإسرائيلي غضب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أن اشتبك في المعارك الدائرة بالقطاع مع عناصر الفصائل وقتل خلال الاشتباكات.

وقبل وقت سابق ظهر أحد ضباط الاحتلال الإسرائيلي من المشاركين في التوغل البري شمال قطاع غزة، وهو يفجر أحد المباني، في مشهد وصف بالمستفز.

وأوضح مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، رائدًا إسرائيلّيًا أفيد بأن اسمه موشيه جرونبيرج، من كتيبة الهندسة القتالية 271، يفجر مبنى بأكمله في غزة، أمس الجمعة، قبيل وقت قصير من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.

وظهر الضابط في المقطع المصور وهو يقول: "أهدي هذا التفجير لابنتي إيلا بمناسبة عيد ميلادها الثاني".

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تصرف شائن وغير إنساني

فيما انهالت التعليقات منتقدة هذا التصرف الشائن وغير الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، التي هدمت نحو 60% من الأبنية في القطاع بشكل كامل أو جزئي خلال الشهر والنصف المنصرم، قبيل دخول الهدنة القصيرة أمس حيز التنفيذ.

في حين وصف آخرون الرائد بـ"المريض نفسيًّا" وأخلاقيًّا.

ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.

كما أثارت أغنية بثت الأسبوع الماضي تدعو إلى إبادة الجميع في القطاع الفلسطيني ضجة واسعة، بعد أن بثتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية على الهواء وحسابات إسرائيلية رسمية بمواقع التواصل، قبل أن تحذفها لاحقًا.