ضبط 6 ركاب من جنسيات مختلفة بحوزتهم مخدرات متنوعة بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط ستة ركاب من جنسيات مختلفة بحوزتهم مخدرات متنوعة، تم الضبط في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام.

ضبط 6 ركاب من جنسيات مختلفة بحوزتهم مخدرات متنوعة



وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وأحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير أربعة محاضر ضبط كالتالي:



اولا محضر ضبط جمركي رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم ضبط راكب مصري قادم من باريس بحوزته ٣٧٩ قرص لعقار الترامادول المخدر، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر وسيد فؤاد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد حميدة وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف محمود جوهر مدير الحركة.

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ثانيا محضر ضبط جمركي رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم ضبط راكب مصري قادم من لندن علي الخطوط البريطانية بحوزته قطع لمخدر الحشيش بوزن ٣٨ جرام، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور اللجنة ومحمد ابو الفتوح ومحمود طلعت مآمير الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف احمد سيد إبراهيم مدير الحركة.

ثالثا محضر ضبط جمركي رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٣٤٠ قرص وكبسول لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق واحمد خالد سعد وهاني مصطفي وفي التفتيش اليدوي سيد فؤاد تحت اشراف احمد سيد إبراهيم.



رابعا: محضر ضبط جمركي رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من باريس علي رحلة الخطوط الفرنسية بحوزته ٨٨٧ قرص وامبول لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من توماس فريد مأمور الجمرك واحمد سيد إبراهيم المشرف.



بينما قام رجال الإدارة الاولي بقيادة مصطفي الجندي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي عباس نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٣ حيث تم ضبط راكب عربي الجنسية بحوزته ١٩ عبوة واكياس حلوي وسجائر الكترونية بهم مواد وزيوت الماريجوانا وTHC المخدرة، تم الضبط بواسطة كل من سعيد عبد النبي سعد ووليد جمال مأمورا الجمرك تحت اشراف ياسر إبراهيم مدير الحركة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



وأخيرا قام مسئولو الادارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة وأحمد عمر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم لسنة ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من دبي علي رحلة الخطوط الاماراتية، بحوزته ٢١ سيجارة الكترونية وتانك خاص بهم زيوت مخدرة، تم الضبط بواسطة كل من ايمن علي محمد مأمور اللجنة الجمركية واحمد جمال رشدي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود سعد الدين ومحمد صلاح كامل رؤساء الأقسام تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة.



تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.