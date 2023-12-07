الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إيروتيل تجدد تعاقدها مع لو ميريديان مطار القاهرة

ايروتيل تجدد تعاقدها
ايروتيل تجدد تعاقدها مع لو ميريديان مطار القاهرة، فيتو

شهد فندق لو ميريديان مطار القاهرة توقيع  تجديد التعاقد علي استخدام شركة ايروتل للعلامة التجارية والإدارة لمجموعة فنادق (ماريوت) العالمية.

إيروتيل تجدد تعاقدها مع "لو ميريديان" مطار القاهرة

و صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بان توقيع هذا البروتوكول يأتي إلحاقا للتعاقد مع شركة (ماريوت) العالمية المالكة للعلامة التجارية (لو ميريديان) لإستغلال حق العلامة التجارية  لمدة ٥ سنوات حتى عام ٢٠٢٨ وذلك نظرا للشراكة المثمرة مع مجموعة (ماريوت) العالمية منذ عام ٢٠١٣ خاصة مع زيادة أعداد الركاب في مطار القاهرة والحاجة لوجود فندق عالمي لخدمة تلك الأعداد.

Advertisements

وقام بتوقيع العقد من جانب إيروتل الطيار/طارق عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية وعن مجموعة ماريوت العالمية لإدارة الفنادق أحمد حزين نائب رئيس منطقة مصر والسعودية والبحرين لماريوت العالمية.
حضر التوقيع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة إيروتل وممثلي مجموعة "ماريوت".

شروط الالتحاق بالدبلومة المهنية في أسعار وحجز تذاكر الطيران

ضبط مخدرات داخل علبة كريم في مطار الغردقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مطار القاهرة السياسة الخارجية العلامة التجارية القابضة للمطارات تذاكر الطيران حجز تذاكر الطيران

مواد متعلقة

السياحة تدرس تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران

ضبط مخدرات داخل علبة كريم في مطار الغردقة

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الخريجين بأكاديمية مصر للطيران

الأكثر قراءة

وزير التموين: زيادة نصيب الفرد من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها

استشارى اطفال: قدمى العدس لطفلك من عمر 6 أشهر ولكن بشروط

اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

حسن شاكوش: لم أحضر عقيقة ابنة حمو بيكا لهذا السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الحرنكش لصحة الجسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية