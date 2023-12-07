شهد فندق لو ميريديان مطار القاهرة توقيع تجديد التعاقد علي استخدام شركة ايروتل للعلامة التجارية والإدارة لمجموعة فنادق (ماريوت) العالمية.

إيروتيل تجدد تعاقدها مع "لو ميريديان" مطار القاهرة

و صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بان توقيع هذا البروتوكول يأتي إلحاقا للتعاقد مع شركة (ماريوت) العالمية المالكة للعلامة التجارية (لو ميريديان) لإستغلال حق العلامة التجارية لمدة ٥ سنوات حتى عام ٢٠٢٨ وذلك نظرا للشراكة المثمرة مع مجموعة (ماريوت) العالمية منذ عام ٢٠١٣ خاصة مع زيادة أعداد الركاب في مطار القاهرة والحاجة لوجود فندق عالمي لخدمة تلك الأعداد.

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وقام بتوقيع العقد من جانب إيروتل الطيار/طارق عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية وعن مجموعة ماريوت العالمية لإدارة الفنادق أحمد حزين نائب رئيس منطقة مصر والسعودية والبحرين لماريوت العالمية.

حضر التوقيع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة إيروتل وممثلي مجموعة "ماريوت".