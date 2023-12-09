السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين اللجان الانتخابية

أحد المقار الانتخابية،
أحد المقار الانتخابية، فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزية القوات ومراجعة خطط تأمين القوات ونقل توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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وحرص مدير أمن الجيزة على متابعة خطة انتشار القوات، مشددًا على القيادات الإشرافية التواجد ميدانيًّا مع الخدمات والتعامل الفورى مع اى صورة للخروج عن القانون او محاولة تعكير صفو العملية الانتخابية مع اتخاذ أقصى التدابير اللازمة لخلق مناخ آمن للمواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وانتهت مديرية أمن الجيزة من أعد الخطة الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية وتوزيع الخدمات الأمنية على 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزًا انتخابيًّا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و٢٣٤ ألفًا و٣١٨ ناخبًا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

 

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