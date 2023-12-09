السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

اهلي جدة يسقط في فخ التعادل أمام الرائد بالدوري السعودي

اهلي جدة، فيتو
اهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، تعادل أهلي جدة سلبيًا بدون أهداف أمام الرائد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في الدوري السعودي.

 

وخاض  الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل فريقه الأساسي امام الرائد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في الدوري السعودي.

تشكيل الأهلي امام الرائد


ويدفع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بقائمة أساسية أمام الرائد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، ريان حامد.

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خط الوسط: محمد المجحد، فيجا، فرانك كيسيه.

خط الهجوم: آلان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

وتشهد قائمة الأهلي غياب اللاعب هيثم عسيري، بعد تعرضه لإصابه عضلية، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل اهلي جدة  المركز الثالث  برصيد 31 نقطة في المقابل فإن الرائد يحتل المركز ال15برصيد 13 نقطة.

و يتفوق الأهلي امام الرائد بـ19 انتصار مقابل 6 انتصارات للرائد بينما حسم التعادل 3 لقاءات.

وخلال الـ28 لقاء السابق بينهما في دوري المحترفين سجل الأهلي 60 هدفًا فيما سجل الرائد 36 هدفًا، علمًا بأن هداف مواجهات الفريقين النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق والذي سجل بمفرده 20 هدفًا أي ثلث رصيد الأهلي في شباك الرائد.

اللافت أن آخر 3 مواجهات بين الفريقين في دوري المحترفين حسمها الرائد بالفوز 3-2 و1-0 و3-1، فيما يعود آخر فوز للأهلي لديسمبر 2020 بنتيجة 2-1.

فيما وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.

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الدوري السعودي روشن للمحترفين رياض محرز ملعب مدينة الملك فهد الرياضية

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