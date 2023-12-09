الحوثيون يعلنون فرض حظر بحري على إسرائيل: قصف أي سفينة تتجه إلى دولة الاحتلال

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها ستمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية، كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.



قرار عاجل من الحوثيين بشأن إسرائيل

وجاء في بيان الحوثيين: "‏بعد نجاح فرض قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصارِ بحق إخواننا في غزة، فإننا نعلن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء".

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‏وأضاف البيان: "وحرصًا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع المواني الإسرائيلية".



وأكد بيان الحوثيين: "‏حريصون على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى المواني الإسرائيلية.. ‏سوف تقوم القوات بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان".



وشن الحوثيون العديد من الهجمات على السفن الإسرائيلية خلال مرورها في البحر الأحمر أو خليج عدن، وذلك ردًّا على جرائم جيش الاحتلال ضد أهالي غزة



وفي وقت سابق أفادت وكالة “رويترز” أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.



وأكد “البنتاجون”: إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختارههما.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب بحثت مع دول أخرى إنشاء قوة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، على خلفية هجمات الحوثيين على سفنها.



ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن واشنطن لديها كل الأسباب للاعتقاد أن الهجمات تتم بتمكين كامل من قبل إيران.

إيقاف الملاحة البحرية أمام السفن الإسرائيلية

وأعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة (الحوثيين)، الأحد الماضي، إيقاف الملاحة البحرية أمام سفن دولة الاحتلال الإسرائيلي، نصرة للشعب الفلسطيني.