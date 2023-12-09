السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون فرض حظر بحري على إسرائيل: قصف أي سفينة تتجه إلى دولة الاحتلال

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها ستمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية، كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.


قرار عاجل من الحوثيين بشأن إسرائيل

وجاء في بيان الحوثيين: "‏بعد نجاح فرض قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصارِ بحق إخواننا في غزة، فإننا نعلن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء".

Advertisements

‏وأضاف البيان: "وحرصًا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع المواني الإسرائيلية".

وأكد بيان الحوثيين: "‏حريصون على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى المواني الإسرائيلية.. ‏سوف تقوم القوات بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان".

وشن الحوثيون العديد من الهجمات على السفن الإسرائيلية خلال مرورها في البحر الأحمر أو خليج عدن، وذلك ردًّا على جرائم جيش الاحتلال ضد أهالي غزة 

وفي وقت سابق أفادت وكالة “رويترز” أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.

وأكد “البنتاجون”: إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختارههما.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب  بحثت مع دول أخرى إنشاء قوة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، على خلفية هجمات الحوثيين على سفنها.

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن واشنطن لديها كل الأسباب للاعتقاد أن الهجمات تتم بتمكين كامل من قبل إيران.

 

إيقاف الملاحة البحرية أمام السفن الإسرائيلية

وأعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة (الحوثيين)، الأحد الماضي، إيقاف الملاحة البحرية أمام سفن دولة الاحتلال الإسرائيلي، نصرة للشعب الفلسطيني.

txt

البنتاجون: سنتحرك ضد الحوثيين في الوقت والمكان الذي نختارهما

txt

بصواريخ كروز، سر استهداف الحوثيين لـ إيلات

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحوثيين إسرائيل الحوثيون جيش الاحتلال غزة

مواد متعلقة

بصواريخ كروز، سر استهداف الحوثيين لـ إيلات

البنتاجون: سنتحرك ضد الحوثيين في الوقت والمكان الذي نختارهما

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتشاور مع الحلفاء للرد على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الكونفدرالية، الزمالك يواصل البحث عن أول أهدافه أمام ساجرادا بعد 30 دقيقة

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية