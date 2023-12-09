السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

24 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات أسنان خلال الشهر الماضى في الدقهلية

اسنان صحة الدقهلية،
اسنان صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية أن 24 ألف مواطن استفادوا من  خدمات أقسام وعيادات أسنان خلال الشهر الماضى 

الاسنان في صحة الدقهلية. فيتو


وأشاد  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان، فقد نظمت الإدارة نحو 1137 محاضرة  وندوة شارك بها ما يقرب من  11577 مواطنا.

اسنان صحة الدقهلية، قيتو

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 12 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلًا عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

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بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 24989مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال نوفمبر الماضى مشيرًا إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه  تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها مستشفى شبراهور وطلخا فضلأ عن إصلاح الأقسام منشأة النصر بإدارة شربين والحصيانة بالسنبلاوين.


 

وعلي صعيد اخر، أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"

 

وأوضح  أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 40267  سيدة على مستوى المحافظة منهن 30879 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  إلى أن المرحلة الثانية استهدفت 9 إدارات    هى "ميت غمر- المنصورة -شربين -ميت سلسيل - محلة دمنة -أجا -بلقاس - المنزلة  -بنى عبيد ".

و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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