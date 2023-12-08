وكيل صحة البحيرة يستعرض إنجازات القطاع الطبي

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الدولة تكفلت بحياة كريمة للمواطنين، وأن المبادرات الرئاسية المختلفة أحدثت الفارق في صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها «الرئيس عبد الفتاح السيسي» في عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة"، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأكد أهمية المشاركة الفعالة لمديرية الصحة في تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للكشف، وعلاج العديد من الأمراض وعلى رأسها فيروس سي وأمراض السكر والضغط، وذلك من خلال مستشفيات المحافظة، مضيفًا أن المديرية قامت بإطلاق العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة البحيرة وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة.

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جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة التثقيفية التى أقامها حزب شعب مصر " أمانة البحيرة " بنادي الألعاب الرياضية بدمنهور، بحضور المستشار أشرف المقدم رئيس الحزب، فايزه الجنبيهي نائب رئيس الحزب، قيادات وأعضاء الحزب.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن مبادرة قوائم الإنتظار شهدت ٦٥٠٠٠ ألف إجراء منهم ٥٥٠٠٠ ألف عملية جراحية كبرى ذات مهارة كعمليات تركيب المفاصل أو قساطر القلب والقلب المفتوح، كذلك عمليات زراعة قوقعة وزراعة الكبد والكلى، وأن جميع تلك العمليات تكفلت بها الدولة لصالح مواطنيها.

وبيّن أن إطلاق تلك المبادرات وما تم فيها ومن خلالها، إعجاز بكل المقاييس وخاصة مبادرة القضاء على فيروس سي، كذلك مبادرة الإكتشاف المبكر للأورام وخاصة سرطان الثدي وغيرها.