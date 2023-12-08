صحة الإسماعيلية: الانتهاء من تشكيل غرفة الطوارئ الخاصة بانتخابات الرئاسة

أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، الانتهاء من تشكيل غرفة الطوارئ الفرعية بالمديرية والخاصة بمتابعة انتخابات الرئاسة، حيث تعقد الغرفة على مدار الساعة طوال فترة الانتخابات بالتنسيق مع غرفه الطوارئ الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

الانتهاء من موضع خطط التأمين

وأشار إلى إجراءات تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة الانتخابات، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال أى حالة طوارئ داخل أو خارج اللجان وجاهزية كافة المستشفيات والأقسام للعمل بكفاءة.

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توفير أكياس الدم والتأكد من أرصدة الأدوية

كما اطمأن على توافر أكياس الدم وأرصدة الأدوية والمستلزمات والتأكد من انتظام كافة الفرق الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة.

توجيه بالمشاركة في التصويت وعمليات الاقتراع

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة توجيه العاملين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2023، وأهمية أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية للحفاظ على استقرار الوطن وحماية مقدراته.

تنظيم الذهاب إلى اللجان

موجها بتنظيم الذهاب الى اللجان بتقسيم القوى البشرية فى جميع المنشآت الصحية على يومين بما لا يخل بسير العمل، وتيسير وصول العاملين للجان الانتخاب بتوفير وسائل انتقال للعاملين وتوجيههم إلى مقارهم الانتخابية.

وكان الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية عقد في وقت سابق، اجتماعًا لمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وذلك في حضور الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل مدير المديرية ومديرى إدارات ديوان عام مديرية الصحة والإدارات الصحية ومديري المستشفيات لمناقشة استعدادات مديرية صحة الإسماعيلية خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2023 والتى من المقرر إجرائها أيام 10-11-12 من شهر ديسمبر الجارى.