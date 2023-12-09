السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

استمرار تنفيذ تدريب مشواري "تنمية مهارات" بمراكز شباب البحيرة (صور)

تدريب مشواري بمحافظة
تدريب مشواري بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب مشواري تنمية مهارات، للمرحلة السنية من 10 حتى 17 سنة لتدريبهم على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل وذلك بالأمس بمركز شباب دسونس ام دينار بدمنهور.


 

استمرار تدريب مشواري بمراكز شباب محافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمراكز شباب محافظة البحيرة، فيتو

وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجية المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الاعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

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وفي هذا الصدد أشار وكيل المديرية، إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهة بتنفيذ مثل هذه المعسكرات التي التي تفيد النشء والشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم، مؤكدا على إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.


 

استمرار تدريب مشواري بمراكز شباب محافظة البحيرة، فيتو
استمرار تدريب مشواري بمراكز شباب محافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر وكيل المديرية ويتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة واشرافهم وادارة التدريب والمشروعات بالمديرية.

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تدريب مشواري البحيرة دمنهور مديرية الشباب والرياضة تنمية مهارات

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