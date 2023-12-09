السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 9-12-2023 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المصرية.

وانخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد.

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3173 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2380 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1851 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22216 جنيهًا.

 

احتياطيات الذهب

وارتفعت احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية، بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طنًّا الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب. 

وأظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

Advertisements

ومنذ بداية العام، انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6%، بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب.  

وأنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابيًّا بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب. 

 

وخلال شهر نوفمبر ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.6% ليربح 53 دولارًا للأونصة، وقد سجل خلاله أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولارًا للأونصة، وأدنى مستوى عند 1931 دولارًا للأونصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الذهب أسعار الذهب مساء اليوم الاستثمار العالمي البنوك المركزية العالمية الاحتياطي الفيدرالي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الكونفدرالية، الزمالك يواصل البحث عن أول أهدافه أمام ساجرادا بعد 30 دقيقة

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية