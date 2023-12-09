السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج عن صحة المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان

جانب من ندوة،فيتو
جانب من ندوة،فيتو

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بعنوان "صحة المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان والتنمية" وذلك ضمن فاعليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور  الشاذلي صالح وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئىة  والدكتور محمد نصر وكيل الكلية لشئون التعليم  والطلاب، والدكتورة عبيرة محمود مدير الوحدة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

Advertisements


وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة:إن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات ال٨ الماضية تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.


وأضاف الدكتور مجدي القاضي المحاضر بالندوة، أنه تم شرح محاضرتين عن  الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان والتنمية رؤية شاملة، إلى جانب عرض المشكلة السكانية والصحة الانجابية من منظور طبي، حيث تم  إلقاء الضوء علي الاستراتيجيه الوطنيه للصحة والسكان والتنمية، واستعراض حجم المشكلة السكانية ومدى تأثيرها السلبي علي الوطن، إلى جانب جهود الدولة في برامج تنظيم الأسره وإتجاه كل الخدمات للسيدات مجانًا، 

 

مؤكدًا على أنه تم  استعراض توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان الذي تم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعراض جهود الدولة في الاهتمام بصحة المرأة والصحة الانجابية، ثم التطرق إلى الحديث لجهود الدولة في مجال تمكين المرأة والحرص علي حقوقها، مناشدًا  الطلاب بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وحث ذويهم وأقاربهم علي ضروره المشاركة.

 


واستعرضت الدكتور عبيره محمود  إنجازات فخامه الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ وصوله للحكم قبل  ال٨سنوات الماضية، حيث أنه  وضع خطة واضحة لتمكين المرأة المصرية، إيمانًا منه بأهمية المرأة  في المجتمع بإعتبارها إحدي المكونات الرئيسية للتقدم والازدهار، حيث اعتمدت الدولة عام ٢٠١٧ على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي شملت علي تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

 كما أطلقت الدولة عده مبادرات داعمة للمرأة في ملف صحة المرأة مثل إطلاق مبادره ١٠٠ مليون صحة التي استهدفت ٢٨ مليون سيدة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، إلى جانب أنه تم استعراض عن إطلاق  الدولة برامج مثل تكافل وكرامة، وفحص أكثر من مليون ونص سيده ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، كما تم تمكين المرأة اجتماعيًا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة المصريه لدعم مستحقي النفقه، وإطلاق برنامج تكافل وكرامه استفادت منه ٢,٦ مليون سيده.

 

كما دعات الدكتورة عبيرة محمود الحضور إلى تفعيل دورهم الدستوري في النزول للإدلاء بصوته في الاستحقاقات الدستوريه الممثلة في الإنتخابات الرئاسية.

 

رئيس جامعة سوهاج يتابع غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء في وفاة النائب خليفة رضوان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاستراتيجية الوطنية الدكتور حسان النعماني المشكلة السكانية جامعة سوهاج عميد كلية الطب كلية الطب البشري بجامعة سوهاج لعنف ضد المرأة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتابع غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

إصابة طالب على يد صديقه أثناء المزاح فى سوهاج

بدعم من ساويرس، شغلني تطلق أول مركز توظيف في سوهاج (صور)

وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يناقشان خطة عمل المشتركة

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل الضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته (فيديو)

الكونفدرالية، الزمالك يواصل الانتصارات ويهزم ساجرادا بهدف نظيف

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

جيش الاحتلال يؤكد نبأ مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق

أوراق ضغط مصر وتركيا والسعودية ضد إسرائيل.. القاهرة تحذر تل أبيب من مواصلة العدوان على غزة.. والرياض تهدد بوقف التطبيع

شبورة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

تركيا توبخ أمريكا بسبب موقفها من وقف إطلاق النار في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية