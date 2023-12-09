السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

عملية غرفة العمليات
عملية غرفة العمليات بجامعة سوهاج، فيتو

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم الاستعدادات النهائية لغرفة العمليات، المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتيسير المشاركة الإيجابية لكافة منسوبي الجامعة للمشاركة غدًا بالانتخابات الرئاسية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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وأكد النعماني أن الجامعة علي استعداد تام للمشاركة بالإنتخابات الرئاسية غدًا بشكل لائق، كواجبًا وطنيًا ومن أجل مستقبل أفضل للوطن، مضيفًا أن الجامعة ستوفر كافة التسهيلات اللوجيستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل طلاب المدينة الجامعية المغتربين لمقار لجانهم الإنتخابية للتيسير عليهم، وسيتم أيضًا تشكيل فرق طلابية لتنظيم حركة إنتقال كافة منسوبي الجامعة لمقار الإقتراع، بكل سهولة ويسر ومنعًا لحدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٠ و١١و١٢ ديسمبر الحالي.

وأضاف رئيس الجامعة انه تم تشكيل لجنة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي إستعداد الجامعة، وفعاليات الانتخابات، ويشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة، حيث يتم تعريف الطلاب بمقار لجانهم، من خلال الرقم القومي تسهيلًا عليهم وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات، موضحًا انه تم ايضًا تشكيل لجنة خاصة لمتابعة إنتقال الطلاب ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية بسهوله ويسر، ولجنة اخري لنقل الطلاب المغتربين من خارج المحافظة الي مقار لجانهم الإنتخابية.

وأشار النعماني الي  أن الجامعة عقدت العديد من الندوات التثقيفية لتوعية الطلاب بكافة كليات الجامعة بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات، وذلك في ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتي تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

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الاستعدادات النهائية الانتخابات الرئاسية المشاركه الايجابيه توعية الطلاب غرفة عمليات الانتخابات

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