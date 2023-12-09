السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء في وفاة النائب خليفة رضوان

اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فيتو

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واجب العزاء في وفاة  النائب " خليفة رضوان " عضو مجلس النواب، وذلك بمسقط رأسه بمركز جرجا.

 

ورافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب الهامي البارودى والنائب ياسر نصر أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى في الإخلاص والعمل على خدمة المواطنين.

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يذكر ان تعرض النائب خليفة رضوان لوعكة صحية ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى سوهاج الخاصة يوم الخميس الماضى وتم دفنه فى مسقط رأسه بقرية بيت خلاف بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

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