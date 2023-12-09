السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بوقوع كتيبة إسرائيلية في كمين أعدته المقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بوقوع قوة تابعة له في كمين أعدته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.


قوات إسرائيلية تقع في كمين للمقاومة الفلسطينية 


وتدور معارك شرسة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا في قطاع غزة، وذلك بعدما نفذ جيش الاحتلال عملية توغل في القطاع.


وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي:" أن جنودا من "الكتيبة 931" التابعة للواء "ناحال"، اشتبكوا  مع مسلحين في جباليا، مشيرا إلى وقوع قوة إسرائيلية في كمين. وأن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات إلى المنطقة".

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وأكد جيش الاحتلال في بيانه الصادر اليوم أن قواته تعرضت لإطلاقات نارية كثيفة، قام على إثرها بإرسال  طائرات مسيرة، واستخدم قذائف الدبابات في مواجهة مسلحي كتائب القسام. 


وفي السياق ذاته ذكرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- في بيان صادر عنها، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل شرق خان يونس.


كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال

 

وذكرت  سرايا القدس في البيان الصاد عنها:" إنها أوقعت القوة الإسرائيلية  ما بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ " أر بي جي ".
و قصفت  كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس -  حشود  لقوات جيش الاحتلال  المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وأشارت  كتائب القسام في بيانها الصادر اليوم: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

ومن جانبه أكد  مصدر قيادي في كتائب القسام، وقوع قوتين خاصتين في جيش الاحتلال  الإسرائيلي في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.


حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال


وكشف حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.

تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية


وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف وادي حسن، وأطراف منطقة الجبين، كما طال القصف حديقة إيران في منطقة مارون الراس، واللبونة، والناقورة، وخراج الهبارية والفرديس وشعب القلب شبعا، وأطراف بلدة شيحين الشمالية في جنوب لبنان.

وتتواصل المناوشات الحدودية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.
 

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كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

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