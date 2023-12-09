حماس تكشف تفاصيل مثيرة عن إفشال عملية الاحتلال لتحرير الأسرى في غزة (فيديو)

أخبارغزة، كشفت حركة حماس، اليوم السبت، تفاصيل عن عملية إفشال محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير أحد الأسرى في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت: "إفشال كتائب القسام لمحاولة جيش الاحتلال الوصول إلى أحد الأسرى لديها، وإيقاع قوات الاحتلال بين قتيل وجريح، وردهم خائبين، يؤكد بسالة ويقظة مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، وإصرارها على المضي في طريق تمريغ أنف هذا العدو المجرم بالتراب، وإفشال كل خططه وأهدافه في قطاع غزة".

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وأضافت حركة حماس: "لقد استخدمت القوة الخاصة المهاجِمة سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، للتستر وراءها لتنفيذ هذه العملية الفاشلة، في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ترقى إلى جريمة حرب، ما يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة هذا الكيان الإرهابي على جرائمه".

إفشال عملية الاحتلال لتحرير الأسري في غزة

وأشار البيان إلى أن ما يتصوره الاحتلال عن إمكانية تحرير أسراه بطريق القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكد مجددا أنه لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام فيديو لإفشال محاولة الجيش للوصول لجندي أسير في غزة، مما أدى لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة.

مشاهد من موقع عملية فاشلة نفذتها فجر الجمعة قوة خاصة من جيش الاحتلال لاستعادة جندي أسير في غزة عبر التسلل بسيارة إسعاف والتستر بالمنظمات الإنسانية، العملية أسفرت عن مقتل الجندي الأسير بحسب ما أعلنت كــ.ــتائــ.ــب القــ.ــســ.ــام #فلسطين #غزة #قطاع_غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/zjwqiGJk8h — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 8, 2023

وقالت القناة 13 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بأن أحد الأسرى قتل خلال محاولة تخليصه في قطاع غزة.

كتائب القسام توقع بقوتين خاصتين في كمين

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.