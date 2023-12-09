مشاركة مصرية بالتنظيم، تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع نظيرته الفرنسية قبل الأولمبياد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بـ الاستعدادات الخاصة باستضافة فرنسا لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الموضوعات الهامة ذات الشأن المشترك، وجاء أهمها في التنسيق خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ عدد من مسارات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، والاتفاق على مشاركة عدد من الشباب المصريين فى كافة الفعاليات الخاصة بـ دورة الألعاب الأولمبية وذلك بغرض التدريب والتأهيل وكذلك المساهمة فى أعمال التنظيم الخاصة بالدورة وكافة فعالياتها المصاحبة.

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تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع نظيرته الفرنسية قبل الأولمبياد، فيتو

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أنه مع انطلاق فعاليات ومنافسات دورة الألعاب الأوليمبية بباريس، تنطلق فعاليات البيت الأفريقي والذى يضم جميع الوفود المشاركة من القارة الأفريقية في أولمبياد باريس، وسوف تقوم مصر بتنظيم بعض الفعاليات الثقافية والتراثية على هامش الدورة فضلا عن الأنشطة الخاصة بتبادل الخبرات المشتركة بين الجانب المصري مع الجانب الفرنسي ومختلف الدول الأفريقية.

تفاصيل لقاء وزير الشباب والرياضة مع نظيرته الفرنسية قبل الأولمبياد، فيتو



وفي مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، استعرض وزير الشباب والرياضة العديد من المشروعات القومية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة في القطاع الحكومي أو الخاص للنهوض بهذا القطاع، حيث تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات بين المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي "NOPTIC" وبين المشروع الفرنسي المعني برعاية واكتشاف الموهوبين "INSAB", وذلك بغرض تعزيز مسارات عمل اكتشاف الموهوبين فى مصر فى شتي المجالات الفنية والإدارية والتنظيمية والتسويقية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب

من جانبها رحبت أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إلي فرنسا، مؤكدًة تطلعها إلي مزيد من التعاون المشترك مع مصر، والتي تمتاز بقدرات في البنية التحتية الرياضية، والتي تطورت مع البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير.

وأشادت وزيرة الرياضة الفرنسية بالخبرات الكبيرة والمختلفة التي تؤهل مصر بشكل كبير لاستضافة الأولمبياد، لافتًة إلي العمل علي مشاركة الشباب المصري ومساهمته مع نظرائهم في فرنسا علي تنظيم الأحداث المصاحبة للأولمبياد من خلال توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لتنظيم عمل هذا الشأن.

أشرف صبحي يشيد بلاعبة الدراجات ابتسام زايد

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء البطلة المصرية ابتسام زايد لاعب منتخب مصر للدراجات، وفوزها بسباق الاسكراتش أحدي سباقات المضمار برياضة الدراجات وذلك ببطولة الجراند بريكس المقامة بدولة بولندا.

وطالب أشرف صبحي اللاعبة ابتسام زايد ببذل أقصى جهد للتأهل إلى أوليمبياد باريس، والمنافسة بقوة، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لها ولكافة الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل العالمية.