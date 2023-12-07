وزير الرياضة: تأهل لاعب الشراع إلى أولمبياد باريس نتاج التخطيط العلمي

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي بطل مصر علي بدوي، بعد تأهله إلى أولمبياد باريس لرياضة الشراع "قارب ILCA-7 رجال.



وأشار الوزير إلى الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية على توجيه شتى الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.

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وتمكن بدوي وهو أحد أبطال رياضة الشراع المصري وسبق له التأهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠؛ من التأهل إلي أوليمبياد باريس، بعد حصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للشراع المقامة في سوما باي بالغردقة.

وزير الرياضة يهنيء منتخب مصر لناشئات الطائرة

وعلي صعيد آخر هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لناشئات الطائرة، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا تحت 17 عامًا بعد الفوز على المنتخب النيجيري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 1/3.

وكان منتخب مصر كان قد ضمن التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024، بعدما صعد للمباراة النهائية، ومعه منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني.

وقال أشرف صبحي: “الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية”.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.