تفاصيل وعائد حساب وفر من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة خدمات مصرفية متنوعة لعملائه ومنها حساب وفر.

وتشمل خصائص حساب وفر من بنك القاهرة ما يلي:

العائد الخاص بحساب وفر من بنك القاهرة "من 1 الى 500,000 جم , العائد 3.00%.

في حالة تعدى رصيد الحساب عن 500,000 جم ,لا يتم تطبيق أي عائد على إجمالي الرصيد

الحد الأدنى لاحتساب العائد 1 جم"

(الشروط والأحكام)

"حساب توفير للأفراد فقط بالجنية المصري

يحسب العائد على أدني رصيد خلال الشهر / يتم صرف العائد شهريًا

متاح لجميع الفئات والأعمار

المصريين فقط / الحساب متاح للعملاء الجدد الذين ليس لديهم حساب في بنك القاهرة

العملاء ذو مخاطر منخفضة فقط

العملاء الذي لديهم بطاقات مدفوعة مقدما أو محفظة قاهرة كاش فقط

العملاء الذين لهم رقم تعريفي فقط

يمكن فتح الحساب من 16 سنة بدون ولاية وللأقل من 16 سنة بولاية.

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الخدمات المتاحة من حساب وفر

يمنح بطاقة ميزة للخصم المباشر فقط مجانا، مع إمكانية إصدار أي من بطاقات الخصم المباشر الأخرى وفقا لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية

خدمة الإنترنت والموبايل البنكي اجباري

محفظة القاهرة كاش

لا يمكن السحب من على شباك الفرع ويتم السحب من خلال بطاقة الخصم المباشر فقط (فيما عدا ذوي الإعاقة يسمح لهم بالتعامل من شباك الفرع)

يسمح للعملاء أجراء الخدمات الغير متاحة بالخدمات الإلكترونية من خلال الفرع على سبيل المثال: الإيداع في حالة عدم توافر ذلك بماكينة الفرع، تعليمات مستديمة، ربط شهادات، توكيل، الخ...

إمكانية إصدار الشهادات والودائع وربطها بالحساب بشرط ألا يتعدى إجمالي محفظة العميل الحدود المسموح بها 500 ألف جم

وهناك عدد من المواصفات خاصة للفئة العمرية من 16 الى 21 فقط:

- لا يجوز اصدار توكيل داخلي لحساباتهم

- لا يجوز اصدار قروض / بطاقات ائتمانية

- لا يسمح بإصدار الشهادات والودائع الا إذا مواصفات الشهادة/ الوديعة تسمع بالإصدار للفئة العمرية بين 16 الى 21".

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب بالعملة الأجنبية الدولار.

وقال بنك القاهرة ان "الحد الأدنى لفتح الحساب دولار أمريكى للافراد: 100""حاليا "" دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى المصرى ولا يوجد عائد على الحساب الجارى بالعملة لشركات بدون حد أدنى.