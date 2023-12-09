السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يدعو أعضاء هيئة التدريس والعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة الأقصر،
رئيس جامعة الأقصر، فيتو

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بحضور عمداء ووكلاء الكليات لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

 

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وأكد رئيس جامعة الأقصر ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالتصويت والإدلاء بأصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى أن الجامعة نظمت عددا كبيرا من الفعاليات التوعوية داخل الحرم الجامعى؛ من أجل تأكيد وترسيخ وعي الطلاب والمجتمع الجامعي بأن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية التزام وواجب وطنى.

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ودعا الدكتور حمدي محمد حسين جميع أسرة الجامعة طلابًا وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل استمرار مسيرة الإنجازات وتحقيق الحلم والعبور للجمهورية الجديدة.

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