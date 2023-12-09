تعرف على لجان المغتربين في الأقصر

الانتخابات الرئاسية 2024، تنطلق بمحافظة الأقصر غدًا الأحد، فعاليات الانتخابات الرئاسية ولمدة 3 أيام.

وتنشر بوابة فيتو لجان المغتربين، الذين حددت الهيئة الوطنية حق التصويت داخلها؛ وهى 4 لجان بجميع مراكز محافظة الأقصر، وذلك تيسيرا على الناخبين المغتربين من الطلاب والعاملين داخل محافظة الأقصر.

وتشمل قائمة مقرات اللجان الخاصة بالمغتربين بمحافظة الأقصر:"قسم شرطة الأقصر لجنة معهد فتيات الأقصر الأزهرى شارع خالد بن الوليد قسم الأقصر- مركز طيبة حددت الهيئة لجنة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا- مركز أرمنت تم تخصيص لجنة مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية الزخرفية بمدينة أرمنت الوابورات- مركز إسنا لجنة مدرسة إسنا الثانوية الفندقية بجوار مستشفى الرمد بمدينة إسنا جنوب الأقصر".

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يذكر أن عدد اللجان العامة بلغ 6 لجان رئيسية، منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام2024، ففي الدائرة الأولى التي تضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الثانية وهي مركز الأقصر «البياضية» يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا.

أما فى الدائرة الثالثة والتي تضم مركز الزينية 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى الدائرة الرابعة مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الخامسة وهي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة لعدد 119634 ناخبا، وفى الدائرة السادسة مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا.