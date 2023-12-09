السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي، اتجاه حركة تداولات العملة الخضراء عالميا مساء اليوم (تحديث لحظى)

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى الـ 103.965 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني. 

اقرأ التالى: الانتخابات الرئاسية تمنح قبلة الحياة لقطاع الدعاية والإعلان وتنعش شركاته بـ 400 مليون جنيه

 

التحليل الفنى لمؤشر الدولا عالميا، فيتو 

 

أسباب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات 

 ومن جانبه قال خبير أسواق المال نبيل فرج لـ “ فيتو ”: ترتفع مؤشرات السوق الأمريكية مؤثرة على حركة التعاملات بمؤشر الدولار حيث صعد مؤشر ناسداك بـ 0.15% ومؤشر داو جونز بـ 0.24% وإس آند بي 500 بـ 0.22%. 

Advertisements

وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا إلى أن الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات الأسبوع المنتهى ورصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا  للعملة عند مستوى 103.965 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة، وعاود  سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد الانخفاض الحاد بالأسبوع الماضى الماضى.

اقرأ التالى: حركة مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، وحقيقة تخفيض موديز النظرة المستقبلية للسندات الصينية لـ سلبية

 

 

مؤشر الدولار الامريكى ـ فيتو 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا. 

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم  .

 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-12-2023

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الدولار مؤشر الدولار مؤشر الدولار الان سعر الدولار الامريكى بكام الدولار الدولار بكام فى البنك الاهلى الدولار بكام فى البنوك مؤشر الدولار العالمي الدولار بكام الان حركة التداولات على الدولار العملات الأجنبية مؤشر الدولار الأمريكي السوق الأمريكية

مواد متعلقة

مؤشر الدولار الأمريكي يعود للارتفاع من جديد بحركة تداولات اليوم (تحديث لحظى)

ما سر العلاقة العكسية بين مؤشر الذهب العالمى ومؤشر العملة الخضراء، وحقيقة ارتفاع الذهب عالميا ومحليا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-12-2023

الأكثر قراءة

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على ساجرادا الأنجولي

لحظة استبدال شيكابالا أمام ساجرادا.. ورد فعل معتمد جمال (فيديو)

الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل الضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته (فيديو)

احذر، أيام معدودة وتنتهى مهلة دفع التليفون الأرضي بدون غرامة

سيد رجب: عندي عيلة وأولاد لكن عايش لوحدي

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية