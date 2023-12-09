السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

معرض حواديت منسوجة
معرض حواديت منسوجة من حرير، فيتو

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنانة إكرام عمر تحت عنوان حواديت منسوجة من حرير، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

 

Advertisements

معرض حواديت منسوجة من حرير

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة. 

قطاع الفنون التشكيلية 

وفي سياق آخر، كان الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية قد افتتح في وقت سابق معرضًا استيعاديًا للفنان القدير الراحل جميل شفيق، وذلك في ذكرى رحيله السابعة، واحتفاءً بمسيرته وتجربته الحافلة بالتميز والإبداع،  بقاعة أفق للعروض المتغيرة. 

رئيس "الفنون التشكيلية" يفتتح معرضا استيعاديا للفنان الراحل جميل شفيق

رئيس جامعة القناة يشهد افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معرض حواديت منسوجة من حرير قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية مركز الجزيرة للفنون الدكتور وليد قانوش

مواد متعلقة

رئيس "الفنون التشكيلية" يفتتح معرضا استيعاديا للفنان الراحل جميل شفيق

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بمركز محمود مختار الثقافي

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الأسواق

هشام آمنة: توفير جميع التيسيرات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

سجل هدفا، مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونخ 5-1 بالدوري الألماني

عمرو سلامة يعلن عن ضربة البداية لفيلم شمس الزناتي

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية