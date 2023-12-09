مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر
يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنانة إكرام عمر تحت عنوان حواديت منسوجة من حرير، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.
معرض حواديت منسوجة من حرير
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.
قطاع الفنون التشكيلية
وفي سياق آخر، كان الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية قد افتتح في وقت سابق معرضًا استيعاديًا للفنان القدير الراحل جميل شفيق، وذلك في ذكرى رحيله السابعة، واحتفاءً بمسيرته وتجربته الحافلة بالتميز والإبداع، بقاعة أفق للعروض المتغيرة.
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