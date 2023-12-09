حزب العدل: جهزنا غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

حزب العدل، قال عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، إن الحزب قد انتهى من تجهيزات غرفة عمليات مركزية خاصة في الحزب بمقره الرئيسي لمتابعة العملية الانتخابية، المقرر بدء التصويت فيها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، إضافة إلى إعداد ٢٥ غرفة عمليات فرعية في مقرات أمانات الحزب في مختلف المحافظات.

متابعة ورصد ومراقبة العملية الانتخابية بالكامل

وتابع "الشناوي" حديثه: أن حزب العدل سيقوم بمتابعة ورصد ومراقبة العملية الانتخابية بالكامل وإصدار تقارير دورية خلال أيام التصويت، انطلاقا من دورنا الحزبي، وبمشاركة مئات الوكلاء والمندوبين في المحافظات المختلفة عن مرشح الحزب الأستاذ فريد زهران.

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الوقوف على سير العملية الانتخابي

وأكد الشناوي أن غرف عمليات حزب العدل تعمل بشكل كامل من أعضاء الحزب بقيادة قياداته وكوادره مركزيا وفي المحافظات، بهدف الوقوف على سير العملية الانتخابية بشكل عاجل والتعاطي مع كل مستجداتها بسرعة وفق منهج الحزب التنظيمي.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

ودعا أمين عام حزب العدل، جموع المصريين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات إذ أنه من المؤكد واجب وطني، مشيرا إلى المشاهد الرائعة التي نقلها المصريين بالخارج من خلال إقبالهم على التصويت والذي أكد وعي المصريين بأهمية المشاركة في اختيار رئيسهم.