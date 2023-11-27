النائب أحمد قناوي: أولويات برنامج فريد زهران تلبية احتياجات المواطن المصري

قال النائب أحمد قناوى نائب رئيس حزب العدل: إن الانتخابات الرئاسية القادمة بديل حقيقي وفرصة لا تتكرر إلا كل 6 سنوات، والمواطنين عليهم الاختيار، موضحا أن كل مواطن له حرية الاختيار حسب الأولويات التي يراها.

ترتيب الأولويات ضرورة في المشروعات القومية

وأضاف أن أولويات المرشح فريد زهران تلبية احتياجات المواطن المصري، موضحا أن بعض المشروعات القومية جيدة لكن لابد من ترتيب الأولويات، فالتعليم الجيد والرعاية الصحية الملائمة وتوفير فرص عمل هي الأهم.

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وأكد قناوى أهمية أن تجد الأسرة المصرية خدمة علاجية وحياة جيدة، لافتا إلى أن هذا هو هدف برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران، ومشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تعبير تستخدمه الحكومة والإعلام لكنه يعبر عن مصر كما يرونها وليس كما يشعر بها ويريدها المواطن، على حد قوله.

وكان الدكتور معتز الشناوي المتحدث باسم الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي فريد زهران، قال إن برنامجهم يقدم للأجيال القادمة العيش بكرامة وعدالة وحرية.

وأضاف: برنامج فريد زهران ينهى المعاناة من نظام الكشف في المستشفى بالواسطة، والتعليم الغائب ويعيد للشباب الارتباط بوطنهم، ويجعلهم يتمسكون بالعيش فيه ويستطيعون تحقيق احلامهم، ويوقف الهجرة غير الشرعية والبحث عن الفرصة الضائعة.

وتابع: هذا لا يحدث الا بتغيير حقيقي في البلد ولن يحدث بنا وحدنا، مطالبا المواطنين بالاختيار الصحيح، مشددا على ضرورة المشاركة في الانتخابات بإيجابية

رؤية فريد زهران لـ بطاقات التموين

كان فريد زهران، قال: "حال فوزي بالرئاسة سأقوم بإلغاء بطاقات التموين بعد إنعاش الاقتصاد خلال فترة 5 سنوات".

وأضاف: "لن نكون في حاجة إلى بطاقات التموين بعد 5 سنوات من وجودي في الرئاسة لأنني سأعمل على إنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين".

وتابع: “بريطانيا في الحرب العالمية الثانية كان فيها بطاقة التموين بسبب الأزمة الاقتصادية والظروف الاستثنائية لكن استمرارها كان يساوي فشل النظام الاقتصادي في بريطانيا”، مردفا: "احنا عندنا استمرار الضمان الاجتماعي وبداخله البطاقات التموينية بلا أفق، وهذا يعني فشل النظام الاقتصادي، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية".

موقف فريد زهران من العزوف عن المشاركة في الانتخابات

واستكمل: “للأسف عدد كبير من المصريين في ذهنهم ان الانتخابات هدفها تزييف إرادة الناخبين فيها، وهذه ثقافة لازم نغيرها”، واستطرد: "لو الناس خرجت من أسر الإحباط واليأس هناك فرص لنجاحي في الانتخابات الرئاسية أو الحصول علي نسبة كبيرة من الأصوات".

وأضاف فريد زهران: "الناس قلقانة من انفجار الدولار والأسعار والسبيل هو التغيير من خلال صندوق الانتخاب".