القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يستقبل وفدا من حزب العدل لدعم غزة (صور)

استقبل اليوم، السفير رأفت بدران القنصل الفلسطيني بالإسكندرية، وفدا من أعضاء حزب العدل برئاسة الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب.

ورحب القنصل الفلسطيني رأفت بدران بوفد حزب العدل الذي جاء ليؤازر اهله في فلسطين وغزة وهو استمرار للدعم المصري للقضية الفلسطينية المستمرة سواء علي المستوي الشعبي والرسمي، لافتا ان المصريين والفلسطنيين أشقاء تربطهم علاقات الدم والأرض ونفس العدو.



و أشار بدران، الي ان المقاومة الفلسطينية أظهرت بسالة فائقة في الدفاع عن أرضهم وكشفت وحشية العدو الصهيونى قاتل النساء والأطفال وعدو كل الاديان فهو يدمر الكنيسة والمسجد والمستشفى ووالجامعة كلا علي حدا سواء، وثمن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفضه تهجير الفلسطينيين وكذلك دعمه للقضية الفلسطينية.



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وأكد معتز الشناوي، ان الزيارة تأتي لدعم ومؤزارة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ ولم يسلم منه احد، وهو الأمر الذي كشف معدن الشعب المصري وأنه لا زال علي موقفه من القضية الفلسطينية الداعم والمستمر لشعب فلسطين والمقاومة.

وأوضح الشناوي، ان حزب العدل والقوي السياسية المصرية تدعم وبكل قوة اخواننا في غزة وفلسطين لحين إزاحة المحتل وتوقف العدوان الغاشم وأن التحركات تتم في كل الاتجاهات من القيادة السياسية والذي كان موقفها واضح ومتسق مع الشعب المصري في رفضه لتهجير اهل غزة والداعم للقضية.

و شارك بالحضور من قيادات حزب العدل، الدكتور فريد شوقي عضو الهيئة العليا، وأحمد عواد آمين الثقافة والإبداع المركزى، ومحمود الروبي عضو المكتب الفنى، واسلام حافظ آمين الإسكندرية، واسلام الجندى امين المحليات، وخالد الأمير آمين الاتصال السياسي، وإبراهيم شحاته آمين الشئون القانونية، وماجدة خليل آمين التنظيم المساعد، وسوزان محمود آمين ذوى الهمم، وإجلال النزهى آمين السياحة، ومحمد ناصر آمين الشباب، وحسام حسن آمين الاستثمار، وميادة محمد القيادية بالحزب

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