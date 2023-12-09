خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات يحذر من استخدامات بطاريات الهواتف (فيديو)

بطاريات الهواتف، قال المهندس وليد حجاج خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن العديد من الهواتف تتعرض إلى العديد من المشكلات والأضرار خلال استخدمه وهي موصله بالتيار الكهربائي قد يصل الأمر إلى الانفجار.

وأوضح المهندس وليد حجاج خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية بفضائية dmc، أن بطارية الهاتف تتعرض إلي إنفجار بدون حريق بالشكل الهائل كما في للفيديو المتداول المنشور في المسجد اليمني، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحذيرات من شحن الهواتف المحمولة على أقمشة تساعد على الاشتعال.

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كذب خبير أمن المعلومات حقيقة هذا الفيديو لأنه لا يمكن لبطارية أن تسبب مثل هذا الانفجار الهائل الموجود بالفيديو، محذرا من شحن هواتف المحمول على أقمشة من الصوف والحرير لأنها مواد تساعد على الاشتعال وهذا خطر فادح يمكن أن يتسبب باشتعال.



وهذه بعض الإرشادات من أجل تحسين عمل البطارية ومنع استنزافها بسرعة خلال اليوم.

- إلغاء تثبيت التطبيقات: وذلك من خلال إلغاء التطبيقات التي لا نستخدمها باستمرار، والاعتماد على عدد من التطبيقات التي لا تستهلك الكثير من البطارية.

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت: والتي قد تكون سببا في استنزاف البطارية، وذلك بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لجميع تطبيقاتك.

- التحقق من التطبيقات: للتعرف على التطبيقات التي تستنزف البطارية في هواتف أندرويد، اضغط على الإعدادات، ثم الجهاز Device، ثم البطارية.

عند الوصول إلى تلك المرحلة، يمكنك رؤية قائمة بجميع التطبيقات ومقدار طاقة البطارية التي تستخدمها.

- إزالة التطبيقات غير المهمة من الواجهة الرئيسية: كتحديثات الطقس والتويتر أو فيس بوك، من خلال إزالتها بسلة المهملات.

- الانتقال لوضع الطيران: إن لم تكن في انتظار اتصال مهم يمكنك تفعيل وضع الطيران أثناء النوم. كذلك أغلق البلوتوث، وGPS، والواي فاي، فهذا يساعد البطارية على الاستمرار حتى الصباح، خاصة إذا كانت ضعيفة.

- إيقاف الـ GPS إن لم تكن بحاجته: فهذا التطبيق يعد من التطبيقات التي تستهلك كميات كبيرة من طاقة البطارية.

- وضع توفير الطاقة: من خلال تفعيل الهاتف على هذا التطبيق.

- تعتيم الشاشة: تحتوي بعض تطبيقات أندرويد على وضع مظلم، حيث تستخدم الشاشة خلفية سوداء بدلا من خلفية فاتحة اللون. يمكن أن يساعد استخدام الوضع المظلم في إنقاذ عمر البطارية، خاصة بالنسبة للهواتف التي تستخدم شاشات OLED، حيث إن وحدات البكسل السوداء هي في الأساس وحدات بكسل تم إيقاف تشغيلها.

- برودة الهاتف: تتحلل بطاريات الهاتف بشكل أسرع عندما تكون ساخنة، سواء كنت تستخدم الهاتف أو لا، فقط تجنب ترك هاتفك في الأماكن الساخنة.

- ضبط المصنع: يمكنك محاولة إعادة هاتفك إلى إعدادات المصنع. يمكن أن يساعد هذا إذا كانت المشكلة هي أن نظام التشغيل أو بعض البيانات التي تم تنزيلها تالفة.