تشييع جثمان المبتهل الشيخ ضياء الناظر في القليوبية

شيع أهالي قرية طنان، إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة قليوب فى محافظة القليوبية، جثمان المبتهل الشيخ ضياء الناظر، وذلك عقب صلاة العصر من أحد مساجد القرية، وتم دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.

وشارك في الجنازة العديد من أعضاء نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم والابتهالات، والذين حرصوا على الحضور وتوديع زميلهم، بعد عطاء في الابتهالات والمدائح والأناشيد الدينية.

وأعلنت صفحة المبتهل ضياء الناظر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نبأ الوفاة فى منشور مضمونة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الشيخ ضياء الناظر في ذمة الله، الدفنة بعد صلاة العصر، قرية طنان مركز قليوب القليوبيه".

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ونعى الناظر عدد كبير من القراء والمبتهلين والمحبين، ومن بينهم الشيخ محمد فتح الله بيبرس، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، فيما قال القارئ والمبتهل أحمد أبو حطوة عبر حسابه على فيس بوك: رحل عن دنيانا فضيلة المبتهل الإذاعي العظيم الشيخ ضياء الناظر والذي شرفني في دعوتي لأمسية المسجد الغربي بقريتي زاوية رزين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى الشيخ أحمد الفشني، عضو نقابة قراء القرآن، المبتهل ضياء الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب قائلا: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة المبتهل الشيخ ضياء الناظر المبتهل بالإذاعة والتليفزيون الذي وافته المنية اليوم، سألين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، والدفنة اليوم بعد صلاة العصر والعزاء باكر، العنوان دار مناسبات البنهاوى طنان القليوبية.