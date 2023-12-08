الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة العبور

عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فيتو

واصلت محافظة القليوبية استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، ويواصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

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 واستكمل محافظ القليوبية جولاته الميدانية اليوم الجمعة بتفقد لجان مدينة العبور والتى شملت مدرسة إسكان الشباب للتعليم الأساسي ولجان مدرسة الصداقة المصرية الأذربيجانية النموذجية وتفقد مدرسة السبعين تعليم أساسي وتفقد لجان مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات وتفقد اللجنة العامة بمجلس أمناء مدينة العبور، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور وتامر القلا مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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جدير بالذكر أن محافظ القليوبية أكد أنه تم تجهيز 365 مركزا انتخابيا و16 لجنة عامة و 484 لجنة فرعية، منها عدد  9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي  3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

 
 وتجدر الإشارة إلى أن الهجان قد قام بجولات ميدانية فى كافة المراكز والمدن والأحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وتقليم الأشجار، ودهان البلدورات، ودهان وتجميل أسوار اللجان، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان..
ودعا الهجان جموع شعب القليوبية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم، ليعلموا ويدركوا مدى وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وكذا إستقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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