بتكلفة مليار جنيه، تفاصيل إنشاء محور كلابشة على النيل بأسوان (صور)
يعد محور كلابشة من أهم شرايين التنمية بمحافطة أسوان، حيث يساهم في ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الاستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل.
ويبلغ طول محور كلابشة الحر 23 كم وعرض 21 مترا، ويضم المحور 2 حارة مرورية في كل اتجاه، ويشمل 14 عملا صناعيا ( 9 كباري + 5 أنفاق) يبلغ تكلفته مليار جنيه.
تسهيل عملية عبور المواطنين لنهر النيل
وتأتي أهمية محور كلابشة في تسهيل عملية عبور المواطنين لنهر النيل، حيث كان المواطن ينتقل لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، وكانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا ما تطلب إنشاء المحور.
وجهت وزارة النقل بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
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