السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شباب الدقهلية تتابع غرف العمليات في الانتخابات الرئاسية عبر الفيديو كونفرانس

شباب الدقهلية تتابع
شباب الدقهلية تتابع غرف العمليات، فيتو

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة للشباب والرياضة بالدقهلية علي المتابعة لسير الانتخابات الرئاسية الكونفرنس بين غرف العمليات. 

 


وعقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إجتماعا اليوم مع مديري الإدارات الداخلية أعضاء غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية، بلجان التصويت بمراكز الشباب التابعة للمديرية، والمقرر لها التصويت بدءًا من الغد الأحد 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري.

Advertisements

 

 

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الإجتماع على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كواجب وطنى على كل فرد من أبناء هذا الوطن، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية بكافة الهيئات الشبابية التابعة للمديرية التى يوجد بها لجان انتخابية، وتسهيل إجراءات التصويت بالمقرات الانتخابية من خلال شباب أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ والكشافة والجوالة وأندية التطوع وشباب يدير شباب وشباب تصدوا معنا، وشباب مراكز شباب مصر.

وفي نفس السياق أضافت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بضرورة، لاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومركز نظم المعلومات والتحول الرقمي والسادة مديري الإدارات الفرعية،وتجهيز المقار الانتخابية بمراكز الشباب، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات بها، عن طريق التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس للوقوف على سير العمل داخل اللجان، والتعامل مع أي حالة طارئة، على مدار عملية الانتخابات الرئاسية طوال الثلاث ايام.

ويأتي هذا التنسيق فى إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تشكيل غرفة عمليات بهيئة قضايا الدولة لمتابعة انتخابات الرئاسة

أردوغان: العالم أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الهيئات الشبابية التحول الرقمي الانتخابات الرئاسي الشباب والرياضة بالدقهلية المقرات الانتخابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية غرف العمليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: العالم يراقب غدًا مدى وعي الشعب المصري في انتخابات الرئاسة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الشباب والاتفاق في الشوط الأول

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد ختام برنامج التعليم المدني

وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره القطري خلال زيارة للدوحة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

مشاهدة لقاء ليفربول وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

تعليق مستفز من جيش الاحتلال على فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار بغزة

عمرو أديب قد بلغ السيل الزبى!

أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا داخل الزمالك قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

شاهد مباراة الريدز وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية