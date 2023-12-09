شباب الدقهلية تتابع غرف العمليات في الانتخابات الرئاسية عبر الفيديو كونفرانس

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة للشباب والرياضة بالدقهلية علي المتابعة لسير الانتخابات الرئاسية الكونفرنس بين غرف العمليات.



وعقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إجتماعا اليوم مع مديري الإدارات الداخلية أعضاء غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية، بلجان التصويت بمراكز الشباب التابعة للمديرية، والمقرر لها التصويت بدءًا من الغد الأحد 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري.

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وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الإجتماع على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كواجب وطنى على كل فرد من أبناء هذا الوطن، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية بكافة الهيئات الشبابية التابعة للمديرية التى يوجد بها لجان انتخابية، وتسهيل إجراءات التصويت بالمقرات الانتخابية من خلال شباب أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ والكشافة والجوالة وأندية التطوع وشباب يدير شباب وشباب تصدوا معنا، وشباب مراكز شباب مصر.

وفي نفس السياق أضافت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بضرورة، لاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومركز نظم المعلومات والتحول الرقمي والسادة مديري الإدارات الفرعية،وتجهيز المقار الانتخابية بمراكز الشباب، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات بها، عن طريق التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس للوقوف على سير العمل داخل اللجان، والتعامل مع أي حالة طارئة، على مدار عملية الانتخابات الرئاسية طوال الثلاث ايام.

ويأتي هذا التنسيق فى إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.