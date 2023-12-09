تشكيل غرفة عمليات بهيئة قضايا الدولة لمتابعة انتخابات الرئاسة

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدء من إجراءات التحضير وسير العملية الانتخابية، والإشراف القضائي لمستشاري قضايا الدولة المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية

وتتشكل غرفة العمليات برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين نواب رئيس الهيئة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام،والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.

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وباشرت غرفة العمليات إجراءات انتقال أعضاء الهيئة إلى المحافظات المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم.

وأشادت غرفة العمليات بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي المعاون لها وما تم توفيره من وسائل تسهيل وتمكين مستشاري الهيئة من مباشرة واجبهم الوطني.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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