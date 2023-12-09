السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تشكيل غرفة عمليات بهيئة قضايا الدولة لمتابعة انتخابات الرئاسة

قضايا الدولة،فيتو
قضايا الدولة،فيتو

 أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قرارًا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدء من إجراءات التحضير وسير العملية الانتخابية، والإشراف القضائي لمستشاري قضايا الدولة المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الانتخابات الرئاسية 

 وتتشكل غرفة العمليات برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين نواب رئيس الهيئة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة،  المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام،والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.

Advertisements

وباشرت غرفة العمليات إجراءات انتقال أعضاء الهيئة إلى المحافظات المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم.

وأشادت غرفة العمليات بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي المعاون لها وما تم توفيره من وسائل تسهيل وتمكين مستشاري الهيئة من مباشرة واجبهم الوطني.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

بعد تصريحات صندوق النقد.. خبراء: الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة.. أسباب القرارات الجديدة للبورصة.. وهذه العوامل تؤثر على مؤشرات الأسهم

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد رحيله عن قيادة الفريق.. ماذا قدم شوقي غريب مع المقاولون في الدوري المصري ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية