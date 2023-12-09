السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان: العالم أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وحدها في مجلس الأمن الدولي من صوّتت بالفيتو ضد قرار بوقف القتال بغزة.. متسائلا: هل هذه عدالة؟.

وأضاف أردوغان: "دولة الاحتلال تحصل على دعم غير محدود من الغرب وتمارس ظلما وترتكب مجازر تلحق العار بكل الإنسانية"، مشددا على أن فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار في غزة يظهر مجددا أن العالم أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بـ مجلس الأمن الدولي.

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 وأكد الرئيس التركي أن مرتكبو المجازر الوحشية في قطاع غزة ستتم محاسبتهم أمام المحاكم الدولية.

 

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرا من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما يدعو مشروع القرار إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

رسالة تنبيه من جوتيرش لمجلس الأمن

وحث جوتيرش مجلس الأمن على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، كما شدد على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن "المخاطر المرتفعة من انهيار منظومة الدعم الإنساني بشكل كلي في قطاع غزة هي ما دفعه إلى تنبيه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية ولفت الانتباه إلى انهيار منظومة الدعم الإنساني ما  قد يسبب نتائج كارثية وزيادة الضغط باتجاه نزوج جماعي تجاه مصر، وأخشى أن تكون النتائج مدمرة لأمن المنطقة برمتها".

واضاف أن خطر انهيار المنظومة الإنسانية على ارتباط وثيق بغياب أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة حيث قتل أكثر من 130 من الموظفين، وبكثافة وبطبيعة العمليات العسكرية  الإسرائيلية التي تحد بشكل كبير إمكانية الوصول إلى من هم بحاجة ماسة للمساعدة.

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