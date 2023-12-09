السبت 09 ديسمبر 2023
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عقارات

العاصمة الإدارية تتعاقد مع «جوب ماستر» JOBMASTER لإعادة هيكلة الشركة للطرح في البورصة

المهندس خالد عباس،فيتو
المهندس خالد عباس،فيتو

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD عن تعاقدها مع شركة جوب ماستر JOBMASTER للقيام بمهام إعادة هيكلة الشركة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود شركة العاصمة لتحقيق التطوير والتقدم والتنمية المنشودة، باعتبار أن العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر وأفضل المدن الذكية التي تم إنشاؤها مؤخرًا تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "بأن التعاقد مع شركة جوب ماستر يأتي في إطار خطة الشركة للتوسع والتطوير وإعادة الهيكلة، استعدادًا لطرحها في البورصة المصرية والبورصات العالمية، خاصة عقب النجاحات الكبيرة التي حققناها".

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تتجه العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيةACUD  نحو مرحلة جديدة من النمو والتقدم من خلال عقد هذه الاتفاقية، حيث أن إعادة هيكلة الشركة يعد خطوة إستراتيجية هامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية في الأداء. ويأتي هذا في إطار التزام الشركة بتحقيق أعلى معايير في إدارة المشروعات وضمان استدامتها على كافة المستويات.

وأكد المهندس عباس أن هذه الخطوة الإستراتيجية تعزز من مكانة الشركة كلاعب رئيسي في القطاع العقاري في مصر من خلال تحقيق نتائج مالية إيجابية وإنجازات قوية على أرض الواقع، مضيفًا أن الاستفادة من خبرة شركة جوب ماستر في مجال الاستشارات الإدارية وإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات عن طريق تحليل وتقييم البيئة التشغيلية وتوفير حلول الموارد البشرية، يعكس إيمان الشركة بأهمية تحسين الهيكل التنظيمي والتكنولوجي لتعزيز فاعلية الأعمال".

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، تتبع إستراتيجية واضحة وتسير على خطًى ثابتةً في إطار دعم النجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في مشروع العاصمة الإدارية.. هذا المشروع القومي الضخم الذي كان حلمًا وتحقق.

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) وشركة Atos رسميًا اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تكليف هذه الشركة المساهمة بالإدارة الشاملة والعملياتية للبنية التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير خدمات المدينة الذكية لأول مدينة ذكية متكاملة في المنطقة. شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) هي المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والتي تقع على بعد 45 كم شرق القاهرة. 

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