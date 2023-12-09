مريض نفسي ينهي حياة زوجته بطعنات نافذة في الدقهلية

أقدم عاطل في العقد الخامس من عمره علي إنهاء حياة زوجته طعنا بإحدى قرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما ومعاناته من مرض نفسي.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود باستقبال مستشفى طلخا المركزي، "أمينة.ا.ا.ا"،43" سنة ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، مصابة بجرحين نافذين بالبطن والصدر وتوفيت عقب وصولها.

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وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيقها عبد العزيز 40 عاما، حلاق، اتهم زوجها حنفي. س. م. أ، 50 عاما، لا يعمل، كونه مريض نفسي، وتعدى على شقيقته بالضرب بآلة حادة سكين، وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

وأكد شقيق المجني عليها في محضر الشرطة ان المتهم يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج بمستشفى دميرة للصحة النفسية منذ سنوات.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته ردد ببعض العبارات الغير مفهومة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

