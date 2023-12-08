مصرع 14 شخصا في حريق سكن جامعي بأربيل العراقية

لقي 14 شخصا مصرعهم، مساء الجمعة، وأصيب 18 آخرون، جراء حريق اندلع في مبنى سكني داخل جامعة سوران بمحافظة أربيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن دائرة صحة سوران في أربيل قولها إن "32 شخصا أصيبوا جراء اندلاع حريق داخل مبنى سكني داخلي للطلبة والأساتذة الجامعيين".

بدورها، قالت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران إن "الحريق اندلع في الطابقين الثالث والرابع من المبنى السكني"، مؤكدة أنه "تمت السيطرة على الحريق".

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وأوضحت المديرية أن الحريق نشب في مبنى كان يستخدم كسكن للمعلمين من الرجال والنساء، في ما أصيب 6 من منتسبي الدفاع المدني بجروح خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ.