ساخرون.. مناخوليا، الحق‭ ‬والباطل‭ ‬

خارج‭ ‬عنبر‭ ‬العقلاء‭ ‬وخلف‭ ‬سور‭ ‬سرايتنا‭ ‬الصفراء.. ‬ستجد‭ ‬أناسا‭ ‬يعيشون‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭..‬ ولا‭ ‬يطيق‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا.. ‬يحبون‭ ‬بعضا.. ‬وبعضهم‭ ‬يأكل‭ ‬في‭ ‬لحم‭ ‬بعض‭ ‬خارج‭ ‬سور‭ ‬العباسية‭ ‬ستجد‭ ‬أناسا‭ ‬تسمع‭ ‬كلامهم‭ ‬يعجبك‭..‬ تشوف‭ ‬أمورهم‭ ‬تستعجب‭..‬ يقضون‭ ‬أعمارهم‭ ‬يدورون‭ ‬فى‭ ‬فلك‭ ‬المناخوليا‭..‬ وكل‭ ‬ما‭ ‬يفعلونه‭ ‬هو‭ ‬مصمصة‭ ‬الشفاه‭ ‬على‭ ‬أحوال‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭..‬

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ويمصمصونها‭ ‬أيضًا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تدبر‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬حال‭ ‬نفسه‭ ‬وما‭ ‬آل‭ ‬إليه‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يستطيعون‭ ‬فعله‭ ‬عندما‭ ‬يريدون‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬حالهم‭ ‬هو‭ ‬كتابة‭ ‬بوست‭ ‬أو‭ ‬تغريدة‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬حقيقتهم‭ ‬من‭ ‬الأساس‭..‬ فقط‭ ‬يهدفون‭ ‬إلى‭ ‬حصد‭ ‬اللايكات‭ ‬وجمع‭ ‬الكومنتات‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬أو‭ ‬بعيد‭ ‬يعيشون‭ ‬الكذب‭ ‬ويصدقونه‭ ‬وهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنه‭ ‬الوهم‭ ‬لا‭ ‬محالة‭..‬ ولا‭ ‬يصدر‭ ‬منهم‭ ‬إلا‭ ‬حلو‭ ‬الكلام‭..

‬بينما‭ ‬أفعالهم‭ ‬مشينة‭..‬ يعشقون‭ ‬النميمة‭ ‬ويقدمونها‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬نصائح‭..‬ ويستمتعون‭ ‬ببخس‭ ‬حقوق‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭..‬ ويستمتعون‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬انتصر‭ ‬باطلهم‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬وهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بحق‭ ‬يتلاوعون‭..‬ وينسبون‭ ‬ما‭ ‬بهم‭ ‬لمن‭ ‬معهم‭ ‬يختلفون‭..‬ وأشطر‭ ‬ما‭ ‬فيهم‭ ‬ستجده‭ ‬يلهيك‭..‬ واللى‭ ‬فيه‭ ‬هيجيبه‭ ‬فيك‭..‬

والحياة‭ ‬معهم‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬إمتاع‭..‬فأعمارهم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحال‭ ‬تنقضى‭..‬ وهباء‭ ‬تذهب‭ ‬للضياع‭ ‬والصراحة‭ ‬بينهم‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬مالا‭ ‬ولا‭ ‬تصون‭ ‬عرضا‭..‬أما‭ ‬اللوع‭ ‬فهو‭ ‬أضخم‭ ‬كتاب‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬علشان‭ ‬كدا‭ ‬إحنا‭ ‬هنا‭ ‬داخل‭ ‬عنبر‭ ‬العقلاء‭ ‬بمستشفى‭ ‬العباسية‭ ‬بنحمد‭ ‬ربنا‭ ‬ليل‭ ‬ونهار‭ ‬على‭ ‬كوننا‭ ‬نحيا‭ ‬داخل‭ ‬هذا‭ ‬السور،‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لنا‭ ‬بمن‭ ‬هم‭ ‬خارجه‭ ‬من‭ ‬المخابيل‭ ‬الذين‭ ‬بات‭ ‬باطلهم‭ ‬حقا‭ ‬وحقهم‭ ‬باطلا‭!‬