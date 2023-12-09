ساخرون.. مناخوليا، الحق والباطل
خارج عنبر العقلاء وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد أناسا يعيشون مع بعضهم بعضا.. ولا يطيق بعضهم بعضا.. يحبون بعضا.. وبعضهم يأكل في لحم بعض خارج سور العباسية ستجد أناسا تسمع كلامهم يعجبك.. تشوف أمورهم تستعجب.. يقضون أعمارهم يدورون فى فلك المناخوليا.. وكل ما يفعلونه هو مصمصة الشفاه على أحوال بعضهم بعضا..
ويمصمصونها أيضًا إذا ما تدبر كل منهم حال نفسه وما آل إليه وكل ما يستطيعون فعله عندما يريدون التعبير عن حالهم هو كتابة بوست أو تغريدة لا تعبر عن حقيقتهم من الأساس.. فقط يهدفون إلى حصد اللايكات وجمع الكومنتات التى لا تعبر عن أصحابها من قريب أو بعيد يعيشون الكذب ويصدقونه وهم يعلمون أنه الوهم لا محالة.. ولا يصدر منهم إلا حلو الكلام..
بينما أفعالهم مشينة.. يعشقون النميمة ويقدمونها على هيئة نصائح.. ويستمتعون ببخس حقوق بعضهم بعضا.. ويستمتعون إذا ما انتصر باطلهم على الحق وهم يعلمون أنه ليس بحق يتلاوعون.. وينسبون ما بهم لمن معهم يختلفون.. وأشطر ما فيهم ستجده يلهيك.. واللى فيه هيجيبه فيك..
والحياة معهم ليس فيها إمتاع..فأعمارهم على هذا الحال تنقضى.. وهباء تذهب للضياع والصراحة بينهم لا تجلب مالا ولا تصون عرضا..أما اللوع فهو أضخم كتاب على الأرض، علشان كدا إحنا هنا داخل عنبر العقلاء بمستشفى العباسية بنحمد ربنا ليل ونهار على كوننا نحيا داخل هذا السور، ولا علاقة لنا بمن هم خارجه من المخابيل الذين بات باطلهم حقا وحقهم باطلا!