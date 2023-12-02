ساخرون.. مناخوليا، كروان مشاكل وبيج ياسمين
خارج عنبر العقلاء..وخلف سور سرايتنا الصفراء ستجد أناسا يتنمرون على من أفنى عمره يعلمهم القيم والأخلاق.. ويسخرون من ماما نجوى إبراهيم التى علمت أجيالا متتابعة أن التنمر على خلق الله من شيم أهل السوء..
وخارج سور مستشفى العباسية ستجد فنانة تدعى رانيا يوسف تستنكر على نفسها أن تقوم بالمساكنة وتصفها بالعيب والحرام.. وعندما يقولون لها إن ابنتها من الممكن أن تعيش مع شاب بنظام المساكنة ترد وتقول تربية بنتى تختلف عن تربيتى.. أنا متربتش على كده.. لكن بنتى حرة تفعل ما تشاء وأنا مقدرش أمنعها..
وستجد آنسة تُدعى بيج ياسمين، تخلع ملابسها فى الجيم وترفع الأثقال لتثبت أنها أقوى من الرجال، وسائق توكتوك يُدعى كروان مشاكل، مشهور بألفاظه الإباحية على منصة التيك توك ستجده يُصرح بأنه سوف يهز عرش السينما المصرية قريبا، وأن اختياره للتمثيل في الدراما التليفزيونية مجرد تسخين لم يشبع طموحاته الفنية.. ومسلسل بطن الحوت مجرد بداية.
وهناك ستجد أناسا قاطعوا البراندات العالمية كى يدعموا المنتج المحلى.. فما كان من المنتج المحلى إلا أن رفع سعره وتبغدد عليهم وخفض من جودته نظرا للإقبال الشديد على أم اللى جاب أبوه.. إنه عالم من المناخوليا الذى نحمد الله أننا خارجه، وننعم بالعيش هنا داخل عنبر العقلاء، ونحمد الله أننا لا نعيش خارج سور العباسية بين كل هؤلاء المخابيل!