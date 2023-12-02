السبت 02 ديسمبر 2023
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ساخرون

ساخرون.. مناخوليا، كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬وبيج‭ ‬ياسمين

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج‭ ‬عنبر‭ ‬العقلاء‭..‬وخلف‭ ‬سور‭ ‬سرايتنا‭ ‬الصفراء‭ ‬ستجد‭ ‬أناسا‭ ‬يتنمرون‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬أفنى‭ ‬عمره‭ ‬يعلمهم‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق.. ‬ويسخرون‭ ‬من‭ ‬ماما‭ ‬نجوى‭ ‬إبراهيم‭ ‬التى‭ ‬علمت‭ ‬أجيالا‭ ‬متتابعة‭ ‬أن‭ ‬التنمر‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬شيم‭ ‬أهل‭ ‬السوء..‭

 

 وخارج‭ ‬سور‭ ‬مستشفى‭ ‬العباسية‭ ‬ستجد‭ ‬فنانة‭ ‬تدعى‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف‭ ‬تستنكر‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالمساكنة‭ ‬وتصفها‭ ‬بالعيب‭ ‬والحرام.. ‬وعندما‭ ‬يقولون‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬ابنتها‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬مع‭ ‬شاب‭ ‬بنظام‭ ‬المساكنة‭ ‬ترد‭ ‬وتقول‭ ‬تربية‭ ‬بنتى‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬تربيتى‭.. ‬أنا‭ ‬متربتش‭ ‬على‭ ‬كده‭.. ‬لكن‭ ‬بنتى‭ ‬حرة‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬تشاء‭ ‬وأنا‭ ‬مقدرش‭ ‬أمنعها..‭

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‬وستجد‭ ‬آنسة‭ ‬تُدعى‭ ‬بيج‭ ‬ياسمين،‭ ‬تخلع‭ ‬ملابسها‭ ‬فى‭ ‬الجيم‭ ‬وترفع‭ ‬الأثقال‭ ‬لتثبت‭ ‬أنها‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬وسائق‭ ‬توكتوك‭ ‬يُدعى‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل،‭ ‬مشهور‭ ‬بألفاظه‭ ‬الإباحية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬ستجده‭ ‬يُصرح‭ ‬بأنه‭ ‬سوف‭ ‬يهز‭ ‬عرش‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬قريبا،‭ ‬وأن‭ ‬اختياره‭ ‬للتمثيل‭ ‬في‭ ‬الدراما‭ ‬التليفزيونية‭ ‬مجرد‭ ‬تسخين‭ ‬لم‭ ‬يشبع‭ ‬طموحاته‭ ‬الفنية.. ‬ومسلسل‭ ‬بطن‭ ‬الحوت‭ ‬مجرد‭ ‬بداية.

 

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 ‬وهناك‭ ‬ستجد‭ ‬أناسا‭ ‬قاطعوا‭ ‬البراندات‭ ‬العالمية‭ ‬كى‭ ‬يدعموا‭ ‬المنتج‭ ‬المحلى.. ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬المحلى‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬سعره‭ ‬وتبغدد‭ ‬عليهم‭ ‬وخفض‭ ‬من‭ ‬جودته‭ ‬نظرا‭ ‬للإقبال‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬أم‭ ‬اللى‭ ‬جاب‭ ‬أبوه..‭ ‬إنه‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬المناخوليا‭ ‬الذى‭ ‬نحمد‭ ‬الله‭ ‬أننا‭ ‬خارجه،‭ ‬وننعم‭ ‬بالعيش‭ ‬هنا‭ ‬داخل‭ ‬عنبر‭ ‬العقلاء،‭ ‬ونحمد‭ ‬الله‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نعيش‭ ‬خارج‭ ‬سور‭ ‬العباسية‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخابيل‭!

مناخوليا بيج ياسمين التيك توكر كروان مشاكل كروان مشاكل رانيا يوسف التنمر على نجوى إبراهيم ساخرون فيتو بوابة فيتو

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