سكرتير بني سويف يتفقد لجان التصويت استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، جاهزية اللجان الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل، إعتبارًا من غدًا الأحد 10 ديسمبر الجاري وحتى 12 من نفس الشهر.

و بتكليف من محافظ بني سويف، اطمأن السكرتير العام المساعد، خلال جولته الموسعة التي شملت مراكز ومدن المحافظة، وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية والقروية والتنفيذيين المعنين، من تجهيز مقار الإقتراع والتصويت في اللجان الفرعية داخل المقار الانتخابية وكذا تجهيز اللجان العامة ولجان المغتربين التي تم تخصيصها ببعض عواصم المدن ضمن خطة المحافظة في هذا الملف.

Advertisements

ولفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ، بإستمرار المتابعة لتجهيزات اللجان، مع التأكيد على أهمية المشاركة في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى تحت إشراف قضائي، موضحًا أن دور الأجهزة التنفيذية ينصب على الجوانب التنظيمية والإدارية المتمثلة في تجهيز المقرات الانتخابية واللجان لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف، قد أتمت استعداداتها لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، من حيث تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية، حيث تم تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، إذ تبدأ غدًا الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتي الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، حيث يستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 أيام، على أن تٌفتح اللجان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.