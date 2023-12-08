الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

انتخابات الرئاسة، محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بمركز السيطرة الموحد

محافظ بني سويف بمركز
محافظ بني سويف بمركز السيطرة الموحد، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجمعة، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام، للوقوف على جاهزية وتفعيل المركز لمتابعة التجهيزات الجارية، إستعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري، في أكثر من 490 لجنة فرعية داخل 450 مقرا انتخابيا، و9 لجان عامة، بخلاف 4 لجان للمغتربين.

 

وخلال لقائه بأعضاء المركز، جدّد محافظ بني سويف تأكيداته على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

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وأشار المحافظ، إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات، بجانب التنسيق مع المرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال التصويت.

 

ورافق المحافظ خلال تفقد المركز: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حازم السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد وعلاء عيد مدير الأزمات.

 

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