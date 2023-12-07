بني سويف تستعد لانتخابات الرئاسة بـ 497 لجنة

أعلنت محافظة بني سويف، عن استعدادها للانتخابات الرئاسية 2024 بـ9 لجان عامة، و450 مقرا انتخابيا يضم 497 لجنة فرعية على مستوى المحافظة و4 لجان للمغتربين.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لعقد الانتخابات الرئاسية 2024م، مشيرًا إلى متابعته للجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لتجهيز المقار واللجان الانتخابية، استعدادًا لاستقبال الناخبين على مدار أيام عقد الانتخابات التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، بداية من الأحد المقبل.

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وأعلن المحافظ أنه تم الانتهاء من تجهيز 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقر انتخابي، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، وذلك بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن، مشيرًا إلى أنه قد تم مراجعة جاهزية تلك اللجان والمقار واللجان الفرعية ودعمها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية من أدوات ومرافق وكراسي ومظلات وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لاستعراض نتائج الاجتماع الذي تم عقده اليوم بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية التي شكلها المحافظ من إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، لمتابعة والإشراف على تيسير إجراءات عقد الانتخابات الرئاسية، حيث تم الاتفاق على مهام وتكليفات أعضاء الغرفة خلال أيام الاقتراع وتوافر كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

وفي سياق آخر، أجتمع اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، من إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها، لمتابعة والإشراف على تيسير إجراءات عقد الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل اعتبارًا من الأحد 10 ديسمبر الجاري وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

وأكد السكرتير العام أهمية ودور الغرفة في متابعة والإشراف على توفير التيسيرات اللازمة لعقد الانتخابات ومتابعتها على مدار الساعة، والاطمئنان على فتح اللجان في المواعيد المحددة، ومتابعة وصول القضاة المشرفين على الانتخابات والتنسيق التام بين الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لتنظيم الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالتواصل بين أعضاء الغرفة والتنفيذيين في الميدان، بجانب تحديد آليات ووسائل التواصل مع غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وتحديد مهام كل عضو من أعضاء الغرفة على مدار أيام الانتخابات منذ فتح اللجان صباحًا وحتى انتهاء أعمال التصويت مساءً.

كما أكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ لأعضاء الغرفة بالمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، من خلال قيام الغرفة بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ورصد إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وإزالة أية معوقات تواجه العملية الانتخابية، بجانب المتابعة المستمرة مع التنفيذيين المعنين،لتوفير مولدات احتياطية في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان، وتوفير سيارات إسعاف والتأكد من توفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية.