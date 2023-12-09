تحرير 42 محضرا تموينيا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط مخبز بمركز أبوحمص لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو



كما تم ضبط 18 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

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وبحملة مماثلة بمركز رشيد تم ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو



ويأتي ذلك استمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.