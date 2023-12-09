توقيع الكشف الطبي على 1500 تلميذ بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج أنه في إطار المشروع المنفذ بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومستشفيات المغربي للعيون، لفحص وعلاج تلاميذ المدارس؛ لتحديد مدى احتياجهم لنظارات طبية، أو تدخلات جراحية، تم تنفيذ 4 قوافل ميدانية بمدارس سوهاج، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم، والصحة، بالمحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القوافل شملت مدارس " عرب الأطاولة الإبتدائية بأخميم، والمنشأة الإعدادية الحديثة بالمنشأة، ومدرسة المراغة الإبتدائية بمركز المراغة، ومدرسة طهطا الابتدائية بمركز طهطا"، لافتا إلى أن عدد الطلاب المستفيدين بتلك المدارس بلغ 1500 طالب وطالبة.

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ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن عدد الأطفال الذين تلقوا علاجا بلغ 97 طالبا وطالبة، فيما تم تقديم 588 نظارة طبية، لافتا إلى تحويل عدد 48 طالبا وطالبة للمستشفي؛ لفحصهم، وتحديد العمليات المطلوبة لهم، وذلك بالمجان.