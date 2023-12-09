السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1500 تلميذ بسوهاج

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على 1500 تلميذ بسوهاج،فيتو

 أعلنت محافظة سوهاج أنه في إطار المشروع المنفذ بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومستشفيات المغربي للعيون، لفحص وعلاج تلاميذ المدارس؛ لتحديد مدى احتياجهم لنظارات طبية، أو تدخلات جراحية، تم تنفيذ 4 قوافل ميدانية بمدارس سوهاج، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم، والصحة، بالمحافظة.

 وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القوافل شملت مدارس " عرب الأطاولة الإبتدائية بأخميم، والمنشأة الإعدادية الحديثة بالمنشأة، ومدرسة المراغة الإبتدائية بمركز المراغة، ومدرسة طهطا الابتدائية بمركز طهطا"، لافتا إلى أن عدد الطلاب المستفيدين بتلك المدارس بلغ 1500 طالب وطالبة.

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ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن عدد الأطفال الذين تلقوا علاجا بلغ 97 طالبا وطالبة، فيما تم تقديم 588 نظارة طبية، لافتا إلى تحويل عدد 48 طالبا وطالبة للمستشفي؛ لفحصهم، وتحديد العمليات المطلوبة لهم، وذلك بالمجان.

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