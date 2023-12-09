السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يكلف رؤساء المدن بتسوية الطرق المؤدية للجان الانتخابات الرئاسية (صور)

الاستعدادات الانتخابية،
الاستعدادات الانتخابية، فيتو

كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء المدن والاحياء بالمرور علي جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية وتسويه الطرق المؤدية للجان والمقرات، وكذلك أنارة الطرق المؤدية للمقار الانتخابية وذلك من أجل الخروج بمستوى تنظيمي عالي ومتميز للعملية الانتخابية والتيسير على الناخبين.

وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء بتوفير كراسي لراحة كبار السن للتسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وعمل مظلات أمام المدارس لحماية الناخبين من أشعة الشمس خلال فترة الانتخابات الرئاسية والمقرر لها 10، 11، 12 ديسمبر الجاري.

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يذكر أن محافظة سوهاج بها 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية 9 لجان للوافدين، بجميع مراكز المحافظة وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا. 

 

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