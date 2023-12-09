فعاليات قصور الثقافة في أسبوع، عرض "شماريخ" بسينما الشعب والمشاركة بمعرض سوهاج للكتاب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال الأسبوع المقبل، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك بدءًا من اليوم السبت 9 ديسمبر وحتى الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ومن أبرز تلك الفعاليات تنظيم عدة لقاءات تشهدها قصور الثقافة بالمحافظات، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، ضمن البرنامج المعد تحت عنوان "من أجل انتخابات تعبر عن إرادة المصريين".

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دورة الدراسات السينمائية

كما تنظم الهيئة عددًا من الأنشطة بقصور الثقافة ببورسعيد، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، إلى جانب استكمال فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاج، التصوير، والإخراج.

عرض فيلم شماريخ

وفي مجالي السينما والمسرح، يقدم قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم العربي "شماريخ" في عرض أول ضمن نشاط سينما الشعب، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور.

مناهضة العنف ضد المرأة

كما تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم فعاليات حملة "الـ 16 يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة بعدد من المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات منها حي الأسمرات بالقاهرة، ومدينة بشاير الخير (١-٢) بالإسكندرية.

إلى جانب الأنشطة المقدمة احتفالًا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذكرى ميلاد نجيب محفوظ، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والعام الميلادي الجديد.

ملتقى الطفل الأول للفنون

وفي محافظة الغربية، تستمر فعاليات ملتقى الطفل الأول للفنون بالمركز الثقافي بطنطا حتى 10 ديسمبر.

معرض سوهاج للكتاب

وفي محافظة سوهاج تستمر مشاركة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في معرض الكتاب الأول، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 18 ديسمبر بنادي المحليات.